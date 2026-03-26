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丹麥各黨展開磋商 佛瑞德里克森仍有望再任總理

中央社／ 哥本哈根25日綜合外電報導

丹麥總理佛瑞德里克森主導的3黨聯合政府於昨天國會大選敗北後，她今天向國王提出聯合政府總辭，但佛瑞德里克森仍有可能在未來幾週內籌組新內閣，第3度出任總理。

路透社報導，丹麥國會總共有179席，佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）領導的「社會民主黨」（Socialist Democratic Party）在昨天國會大選僅獲得38席，比起上屆2022年大選的50席還少。

這次國會選舉，丹麥選民普遍關心環境、生活成本與社會福利等議題。

分析人士認為，這次選舉結果反映選民不滿目前的政府未能兌現經濟承諾，也顯示民眾對於佛瑞德里克森執政7年已經感到厭倦。

美國總統川普（Donald Trump）一再覬覦丹麥自治領土格陵蘭（Greenland），雖然佛瑞德里克森展現堅定立場而贏得民眾青睞，但分析人士指出，國內政策議題處理不佳蓋過了她所贏得的前述支持。

佛瑞德里克森率領的左派陣營贏得84席，略高於右派陣營的77席，但雙方都未達到籌組多數政府所需的90席。

另外，丹麥外交部長拉斯穆森（Lars LokkeRasmussen）帶領的中間派「溫和黨」（ModeratesParty）搶下14席，被視為組閣關鍵。

各政黨領袖今天將與丹麥國王個別會面，並提出組閣人選。

從2022年以來，佛瑞德里克森一直領導著「社會民主黨」、中間偏右「自由黨」（Liberal Party）及「溫和黨」組成的聯合政府。

不過，丹麥國防部長、「自由黨」黨魁波爾森（Troels Lund Poulsen）已表示，不再有意願跟佛瑞德里克森共組聯合政府。

丹麥各政黨預計將展開艱難且漫長的協商，以決定下一屆政府是否由佛瑞德里克森或其他政黨領袖來籌組。

丹麥 總理 聯合政府

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