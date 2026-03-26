聽新聞
0:00 / 0:00

川普點名13業界大咖 黃仁勳、蘇姿丰加入白宮AI顧問團

聯合報／ 國際中心／綜合報導
輝達執行長黃仁勳（右）將加入美國總統川普的科技委員會。美聯社
輝達執行長黃仁勳（右）將加入美國總統川普的科技委員會。美聯社

白宮廿五日宣布，總統川普任命Meta執行長祖克柏、甲骨文創辦人艾里森、輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰等人加入一個對人工智慧政策和其他議題提出建言的顧問委員會。

白宮公布來自業界的首波十三名委員，包括Meta執行長祖克柏、甲骨文創辦人艾里森、輝達執行長黃仁勳、Google共同創辦人布林、超微執行長蘇姿丰、戴爾科技創辦人戴爾等。

祖克柏對華爾街日報表示：「美國有機會在人工智慧領域引領世界。我很榮幸加入總統委員會，並與其他行業領袖合作。」

戴爾在聲明中說，他期待與該委員會合作，「推動能夠增強美國競爭力和國家安全的政策」。

根據去年一月發布的行政命令，總統科技顧問委員會（ＰＣＡＳＴ）最終人數可能達廿四人。白宮表示，該委員會將由曾擔任白宮人工智慧和加密貨幣事務主管的薩克斯和另一位科技顧問克拉齊奧斯共同擔任主席。

人工智慧（ＡＩ）產業全球競爭日益激烈，預期該委員會將在美國因應作為上發揮關鍵性作用，尤其面對獲國家支持的中國企業在ＡＩ領域的領先表現。

川普在第二任期一直強調要建立一套監管環境，讓美國成為人工智慧和加密貨幣領域的領導者。該委員會的幾位成員領導的公司曾為總統的重點項目提供資金。例如，Meta曾捐款給川普的白宮宴會廳計畫，黃仁勳也以個人身分捐款。

白宮在聲明中表示：「在川普總統領導下，總統科技顧問委員會將重點關注新興技術給美國勞動力帶來的機會和挑戰。」

布希、歐巴馬和拜登等歷任總統都曾設立類似機構。這類委員會通常作為白宮在科學發展等關鍵議題上的智囊團，其成員通常反映在任總統的優先事項。

黃仁勳 蘇姿丰 美國 白宮 人工智慧 川普 AI

延伸閱讀

川普籌組科技委員會 祖克柏、艾里森、黃仁勳等大咖入列

白宮：川普任命黃仁勳、蘇姿丰等13人進入總統科技顧問會議

imec授予輝達執行長黃仁勳 2026年度終身創新獎

白宮相中伊朗領導人是他！美官員點名「熱門人選測試中」背景曝光

相關新聞

丹麥執政黨國會大選獲勝 席次未過半創120年來最糟紀錄

丹麥總理佛瑞德里克森領導的中間偏左「社會民主黨」在廿四日國會大選保住最大黨地位，但表現是一二○多年來最差。左、右派陣營這次均未過半，外交部長拉斯穆森領軍的中間派「溫和黨」成為關鍵少數，未來幾周預料上演艱難的組閣協商。

川普拉抬左派聲勢...比起格陵蘭 丹麥選民更關心內政議題

丹麥總理佛瑞德里克森在廿四日國會大選後雖有望連任，但執政黨席次縮減。分析家認為，面對美國總統川普揚言兼併格陵蘭，她堅定反抗並號召歐洲盟友相挺，贏來部分選民支持，但生活成本和移民等內政議題，對這次大選影響力更大。

川普點名13業界大咖 黃仁勳、蘇姿丰加入白宮AI顧問團

白宮廿五日宣布，總統川普任命Meta執行長祖克柏、甲骨文創辦人艾里森、輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰等人加入一個對人工智慧政策和其他議題提出建言的顧問委員會。

【重磅快評】自衛隊少尉要殺陸外交官 日中仇恨已臨沸點

當全球的目光仍聚焦在美伊戰爭，期盼荷莫茲海峽解封同時，昨3月24日上午在日本東京發生的這一起事件，也許更值得東亞的人民關心。

立陶宛總統挺台灣代表處不改名 不接受北京施壓

立陶宛總理魯吉尼涅先前公開建議駐立陶宛台灣代表處改名台北代表處。立陶宛總統瑙塞達24日重申，台灣代表處名稱在設立時已經定...

丹麥總理強硬護格陵蘭有望3連任 但選民更關注民生議題

丹麥大選24日登場，總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）面對美國總統川普的格陵蘭議題展現強硬立場，可能讓她連任第三個任期；不過生活成本問題影響了她一貫的左派形象。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。