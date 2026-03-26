川普拉抬左派聲勢...比起格陵蘭 丹麥選民更關心內政議題

丹麥總理佛瑞德里克森在廿四日國會大選後雖有望連任，但執政黨席次縮減。分析家認為，面對美國總統川普揚言兼併格陵蘭，她堅定反抗並號召歐洲盟友相挺，贏來部分選民支持，但生活成本和移民等內政議題，對這次大選影響力更大。

佛瑞德里克森屬於左派陣營，民調機構「民聲計」去年十二月調查則顯示，右派陣營支持率一度來到百分之五十點四。但隨著川普屢次揚言要拿下格陵蘭，右派優勢消失，最近民調顯示左派以四成八三支持率領先。

佛瑞德里克森因對抗川普的格陵蘭野心贏得國內廣泛讚譽，她不只呼籲歐洲盟友支持她，丹麥軍方甚至擬定炸毀格陵蘭機場來阻止美軍登陸的計畫。

佛瑞德里克森也將勝選希望寄託在格陵蘭問題。今年稍早民調顯示其支持率有所上升，促使她在二月宣布提前舉行大選，距離必須大選的期限早了幾個月，顯然希望自己堅定應對美國的形象，能幫助贏得選民支持。

紐約時報說，這次大選結果顯示，選民最關心似乎仍是內政，佛瑞德里克森的中間派彈性政策無法讓所有人滿意。美聯社報導，這次提前大選未必是佛瑞德里克森賭輸，畢竟在格陵蘭危機急速升溫前，執政黨社會民主黨的支持率本已下滑。

去年加拿大和澳洲的國會選戰也有類似情形，儘管民調顯示保守派勢力將興起，左派候選人都在反川普浪潮下贏得選舉。

美國霍夫斯特拉大學政治學教授杜德克表示，左派的國家領袖與川普畫清距離，不僅僅是有力的選舉策略，也是其外交政策策略一環，因為這些領袖不認為川普是個可靠合作夥伴。杜德克也說，美國總統能對另一國家選舉產生這麼大影響力，實在少見。