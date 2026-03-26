丹麥執政黨國會大選獲勝 席次未過半創120年來最糟紀錄

丹麥總理佛瑞德里克森領導的中間偏左「社會民主黨」在廿四日國會大選保住最大黨地位，但表現是一二○多年來最差。左、右派陣營這次均未過半，外交部長拉斯穆森領軍的中間派「溫和黨」成為關鍵少數，未來幾周預料上演艱難的組閣協商。

法新社等外媒報導，在一七九席的丹麥國會，左派陣營取得八十四席，右派七十七席，都低於過半門檻九十席。社會民主黨是傳統上的最大黨，這次卻僅獲約兩成一九選票，席次從四年前五十席掉到卅八席，是一九○三年以來最慘。佛瑞德里克森廿五日請辭，為新政府鋪路。

現年四十八歲的佛瑞德里克森二○一九年成為丹麥最年輕總理，自二○二二年以來領導與溫和黨和中間偏右「自由黨」共組的左右陣營共治政府，但上述兩黨這次得票率也都下滑。拉斯穆森說，希望組成類似目前左右陣營共治的跨陣營聯合政府，但自由黨領袖兼國防部長波爾森已表態，不願再與社會民主黨組閣。

社會民主黨以外的左、右派政黨理論上可攜手共組政府，但可能性不大，佛瑞德里克森仍普遍被認為能拿下第三任期，可能在未來幾周與左派政黨合作敲定新執政聯盟，拉斯穆森則將是決定佛瑞德里克森能否連任的造王者。

丹麥政治分析家溫瑟說，社會民主黨這次雖受重挫，但很難想像佛瑞德里克森將在新政府缺席。另一位政治分析家雷丁頓說，佛瑞德里克森這次堪稱大輸家，仍最被看好成為下任總理。

佛瑞德里克森選前成功對抗美國總統川普多次要求兼併格陵蘭的壓力受肯定。她說，已準備好繼續執政，「世界動盪，強風環伺我們。丹麥需要穩定、有能力的政府」。拉斯穆森也呼籲左、右派放下選戰對立，表示世界正面臨伊朗和烏克蘭戰爭，丹麥不能分裂。

丹麥國會有四席來自兩個自治領地，即格陵蘭與法羅群島。法羅群島分別由左、右陣營拿下一席，格陵蘭則有高達廿七位候選人角逐，最後左翼「伊努特社群黨」與民族主義「方向黨」各拿一席。格陵蘭總理尼爾森說，這是格陵蘭史上最重要的丹麥國會選舉，「我們正處於超級強權試圖取得、控制我們的時代」。

格陵蘭主要政黨均主張脫離丹麥獨立，但對於進程速度看法不同。但在丹麥本土，格陵蘭爭議並非選戰主軸，選舉焦點多為國內議題，包括通膨、福利及移民政策等。