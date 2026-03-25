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烏克蘭利維夫歷史中心遭空襲受損 聯合國表憂慮

中央社／ 基輔25日專電

烏克蘭西部城市利維夫24日遭空襲，聯合國教科文組織（UNESCO）今天表示，列入世界遺產的利維夫歷史中心部分建築受損，包括伯納丁修道院周邊設施，對此表達深切憂慮。

烏克蘭官方指出，俄羅斯無人機24日攻擊利維夫（Lviv）舊城區，造成建築物起火，並波及歷史中心內的伯納丁修道院（Bernardine Monastery）。利維夫州軍事行政機構表示，連同州內另一地點的攻擊事件，共造成32人受傷送醫。

聯合國教科文組織發布聲明指出，相關文化建築受「海牙公約」及「世界遺產公約」保障，各方均有義務保護文化遺產，避免採取任何可能損害建築的行動。

烏媒「烏克蘭真理報」引述外交部長西比哈（Andrii Sybiha）受訪表示，國際專家將於近期赴烏克蘭，評估俄方攻擊所造成的文化資產損害情況。

根據「基輔獨立報」發布的影像，一架無人機直衝修道院方向並發生爆炸，現場火勢猛烈。後續畫面顯示，起火建築為與修道院相隔一條街的住宿設施，爆炸碎片是否波及修道院仍待釐清。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）23日例行談話中也提及此事，批評俄方以伊朗製、經改裝的見證者無人機攻擊宗教建築「變態」。他指出，當天俄方出動逾550架無人機，儘管多數遭攔截，但包括西部城市伊凡諾－法蘭科夫斯克（Ivano-Frankivsk）的一處婦產科醫院仍遭破壞，並造成人員傷亡。

聯合國教科文組織於1998年將利維夫歷史中心（Lviv the Ensemble of the Historic Centre）列入世界遺產名錄。該組織指出，利維夫建於中世紀晚期，城市格局保存完整，反映多元民族共居歷史，並融合巴洛克建築風格。此次受波及的伯納丁修道院建於17世紀初，曾為當地重要防禦設施之一。

無人機 文化資產 世界遺產

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