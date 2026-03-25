空中攻防加劇！近千無人機襲烏克蘭後 俄羅斯稱擊落近400架

俄羅斯國防部今天表示，防空部隊擊落389架來犯烏克蘭無人機，為俄方逾4年前侵烏以來通報本土和克里米亞半島所受規模最大夜襲。俄軍昨天向烏克蘭發射948架各型無人機。

美聯社報導，這些無人機在俄羅斯13個州和莫斯科於2014年非法併吞的克里米亞半島（CrimeanPeninsula）上空遭到攔截。

這次攻擊凸顯烏克蘭自主研發和生產長程無人機的能量正持續提升。

這場攻勢發生於俄羅斯對烏克蘭展開大規模空襲的隔天。烏方指出，俄軍於24小時內向烏克蘭民用地區發射近1000架無人機和34枚飛彈，將一向在夜間進行的轟炸延長至白天，為這場戰爭爆發以來規模最大空中攻擊之一。烏克蘭當局指出，一波攻勢至少造成6人喪生，約50人受傷。

莫斯科以北的列寧格勒州（Leningrad）州長卓茲登柯（Alexander Drozdenko）表示，當地共擊落56架無人機，波羅的海（Baltic Sea）烏斯盧加港（Ust-Luga）也因烏克蘭襲擊發生火警。

烏克蘭部隊同時在夜間對與烏克蘭接壤的貝爾哥羅德州（Belgorod）發動飛彈攻擊，導致能源設施受損。該州州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）表示，電力、自來水和供暖系統因此中斷。