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俄烏戰事外溢 波羅的海兩國接連傳無人機越境事故

中央社／ 維爾紐斯25日專電

波羅的海國家拉脫維亞愛沙尼亞25日相繼通報，有疑似自俄羅斯飛入的無人機進入領空並發生事故，所幸均未造成人員傷亡或重大設施損壞，2國已展開調查。

拉脫維亞公共媒體（LSM）報導，拉國國防部與國家武裝部隊表示，一架外國無人飛行器自俄羅斯方向進入拉國領空，並於凌晨約2時30分在東南部克拉斯拉瓦（Krāslava）地區附近爆炸。軍方指出，雷達於2時19分偵測到不明飛行物接近並越境，隨後派遣防空單位應處。

當地已尋獲無人機殘骸，軍警與邊防人員持續在現場蒐證，以釐清來源與性質。當局表示，目前尚未確認該無人機的製造國與型號，事件未對平民安全或基礎設施造成影響。

據LSM報導，同日晚間稍早，拉脫維亞還偵測到另一不明飛行物自白俄羅斯方向飛入後折返，軍方研判可能為偏離航線或受電子干擾所致，認為並非協同行動。

拉脫維亞官員表示，目前未發現對平民安全或拉脫維亞領空造成進一步威脅，但也坦言，在鄰近國家持續進行軍事行動的情況下，難以保證完全安全。

愛沙尼亞也傳出類似事件。愛沙尼亞公共廣播公司（ERR）報導，內部安全局指出，25日凌晨3時43分，一架自俄羅斯方向進入的無人機撞上東北部東維魯縣（Ida-Viru County）一座發電廠煙囪，未造成人員傷亡，電力設施也未受損。檢方初步研判，該無人機並非刻意針對愛沙尼亞或相關設施。

ERR報導，2起事件發生之際，俄羅斯波羅的海重要港口烏斯特盧加港（Ust-Luga）正遭烏克蘭無人機攻擊，鄰近的普里莫斯克港（Primorsk）石油設施也持續起火。愛沙尼亞官員指出，隨著俄烏戰爭持續，類似外溢風險恐將增加。

愛沙尼亞政府已召開緊急會議因應安全情勢，並透過警報系統提醒民眾，若發現無人機或殘骸應遠離並通報。

拉脫維亞 基礎設施 愛沙尼亞 俄烏戰爭

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