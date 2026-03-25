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立陶宛總統挺台灣代表處不改名 不接受北京施壓

中央社／ 維爾紐斯25日專電
立陶宛總統瑙塞達。 歐新社
立陶宛總統瑙塞達。 歐新社

立陶宛總理魯吉尼涅先前公開建議駐立陶宛台灣代表處改名台北代表處。立陶宛總統瑙塞達24日重申，台灣代表處名稱在設立時已經定案；他強調立陶宛希望同時與台灣及中國維持務實關係，並表示立陶宛不會接受北京施壓。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，瑙塞達（Gitanas Nauseda）向媒體表示，台灣代表處名稱數年前即已確定，「有人可以說是錯誤，也可以有其他解讀，但這對台灣拓展國際關係而言是一項成果，是已經打下的基礎」。

瑙塞達警告，若重啟代表處名稱討論，立陶宛恐被迫在「維持現有名稱」或「完全沒有台灣代表處」之間做出選擇。

據報導，瑙塞達強調立陶宛希望同時與台灣及中國維持務實關係，並表示維爾紐斯不會接受來自北京的壓力。他表示：「中國共產黨對此事的反應並未明顯改變，我們在任何情況下都不會接受最後通牒式的要求。」

他並指出，恢復與中國關係可能涉及將外交代表層級降至低於大使級。

瑙塞達說法與魯吉尼涅（Inga Ruginiene）近期言論有所不同。魯吉尼涅曾表示，台灣代表處可能更名為台北代表處。在當地媒體Lrytas 23日刊登的一篇訪問中，魯吉尼涅稱瑙塞達在最近一次會議中已同意她的立場。

LRT報導指出，瑙塞達否認該說法，「總理不應評論我的發言，尤其是在閉門會議中的內容。」他並補充表示，任何更改辦事處名稱的決定，都必須獲得立陶宛與台灣雙方同意。

同時，瑙塞達也指出，立陶宛尚未充分發揮與台灣的經濟合作潛力，已指示外交部長布德里斯（KestutisBudrys）推動相關工作。

台北 北京 立陶宛

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