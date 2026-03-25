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白俄總統首訪北韓 強化反西方陣營團結

中央社／ 首爾25日綜合外電報導

白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）今天展開對北韓的首次正式訪問。這兩個國家在遭西方制裁、與俄羅斯關係密切且遭控違反人權的背景下聯手合作。

白俄羅斯通訊社（Belta）報導，魯卡申柯的兩天訪問目的在深化關係，「釐清符合雙方利益的關鍵領域，以及最具前景的執行計畫」。

這兩個國家都曾在俄烏戰爭中向莫斯科提供協助，平壤當局派遣地面部隊與武器，明斯克則當作俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭的跳板。

去年9月，北韓領導人金正恩（Kim Jong Un）與魯卡申柯出席在天安門廣場舉行的閱兵儀式時，兩人曾在北京會面，據稱金正恩當時向魯卡申柯提出訪問邀請。

韓國國防研究院（Korea Institute for DefenseAnalyses）專家李浩永（Lee Ho-ryung，音譯）告訴法新社，魯卡申科這次訪問北韓，目的在展現反對西方秩序國家的「團結」。

她說：「金正恩將試圖藉此機會提高外交能見度，並強化所謂反西方陣營間的團結。」

北韓官媒北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩本月初在致魯卡申柯的信中指出，他「願意依據新時代的要求，將傳統友好合作關係…擴展並提升到更高的新階段」。

魯卡申柯回覆時指出，「明斯克重申有意在各層級積極擴大與平壤的政治與經濟關係」。

俄烏戰爭 莫斯科 烏克蘭 北韓 白俄羅斯

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