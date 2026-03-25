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日媒：中國搶先定調使館闖入事件 日錯失輿論主導權

中央社／ 東京25日專電

位於東京的中國駐日大使館昨天上午發生日本自衛隊員持刀闖入事件，中國官方搶先對外發布，稱嫌犯「威脅殺害中國外交人員」，與日本警方調查後公布的「打算自盡」不同。日媒報導，由於日本發布資訊遲緩，輿論迅速被中國敘事主導。

集英社報導，事件發生於昨天上午9時左右，23歲的陸上自衛隊3等陸尉村田晃大闖入中國大使館，隨後遭館方人員制服並移交警視廳。警方當晚以涉嫌非法侵入建築物將他逮捕。

然而，在日本媒體尚未取得警方說法並報導前，中國外交部已於下午5時記者會中率先公布事件。相較之下，日本警方直到晚間才對外說明，日本媒體也多在中方召開記者會之後才展開採訪，形成發布時間上的明顯落差。

警視廳調查顯示，村田隸屬於宮崎縣蝦野市的陸上自衛隊蝦野駐屯地。報導指出，3等陸尉是防衛省所認定的最低「幹部」階級，依他的年齡推測，可能是一般大學或防衛大學畢業後，經幹部候補生學校1年訓練，剛委任官職。

警方在中國大使館館區內的植栽中，發現一把刀刃長約18公分、類似菜刀的利器，研判嫌犯可能是從使館隔壁的建築物翻越闖入。

警方指出，村田在偵訊中供稱，「想與中國大使會面，傳達希望他停止強硬發言的意見」，並表示「若意見無法被接受，原本打算自殺」，同時也強調無意傷害他人。

報導指出，一般而言，案件動機與經過會由警方逐步釐清，但這次事件發生於中日關係緊張時空背景下的中國大使館內，發展出現不同局面。在日本媒體尚未根據警視廳資訊報導前，中國政府率先公布與警方說法明顯不同的版本。

中國外交部發言人林劍在記者會上聲稱，嫌犯威脅要以所謂「神的名義」殺死中國外交人員，並將事件上升至政治層面，稱其反映日本「極右思想蔓延」及「新軍國主義」。

林劍的說法，與警方掌握嫌犯供述「想要傳達意見」明顯不一致。

日中相關人士指出，「即使（日本）國內媒體從警視廳掌握的內容較為準確，但由於最先控制住嫌犯的是中方人員，中國在敘事上擁有極大操作空間。」

熟悉對中外交的日本相關人士表示，「對方如果做錯一件事情，中國就會以此為藉口，放大至3到4倍反擊。因此在對中外交上，避免給對方提供藉口相當重要。」此次事件為現役自衛隊幹部攜帶凶器闖入中國使館，對日本有多不利可想而知。

此外，在資訊戰方面，日本方面的不足也相當明顯。中國使館上午9時發現有人入侵，但通報麻布警署是相隔3個半小時以上、約在中午12時40分左右。在此期間，中方有可能已對嫌疑人進行了詳細的「訊問」，而警視廳在接收嫌疑人之後，直到晚間才對外說明。

中國外交部因此得以在下午5時記者會上先行發布此事，並率先定調嫌疑人「威脅要殺人」、「日本的軍國主義正在蔓延」。

根據日媒說法，大多數日本媒體是從中國記者會中得知事件，才開始採訪警視廳，海外媒體則是直接根據中國官方說法報導，使得此事件在國際上以中國版本為主流敘事。

報導稱，事件按照中國的劇本傳播到全世界，使日本在資訊戰上一開始就處於落後，而「自衛官幹部闖入外國使館」的事實，也讓高市早苗政權處於不利地位，未來可能被進一步逼入劣勢。

報導並指出，村田所屬的蝦野駐屯地，是防衛省表明將於2026年起部署長程飛彈「島嶼防衛用高速滑空彈」的重要據點。被分配到可說是與中國對峙「最前線」基地的自衛官幹部，究竟抱持著什麼想法攜帶刀具入侵大使館，必須徹查動機。

日本 中國

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