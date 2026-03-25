快訊

家長人呢？桃機二航廈赫見男童笑嘻嘻跳下防墜網 消防急出動救人

中職／自稱「彎彎職棒球員」遭炎上！林益全：一起為棒球努力

李貞秀稱「高虹安拿柯文哲700萬」 民眾黨認定嚴重破壞名譽將裁處

聽新聞
0:00 / 0:00

韓國因應中東衝擊 青瓦台成立緊急經濟狀況室

中央社／ 首爾25日專電

韓國為因應中東戰事長期化，國務總理金民錫今天表示，政府將以總統主持的緊急經濟檢討會議為最高指揮中心，在青瓦台設置「緊急經濟狀況室」，另也設置「緊急經濟本部」。

根據韓聯社報導，國務總理金民錫今天舉行記者會表示，「現在有必要為應對情勢長期化，進一步強化預設最壞情境的跨政府應對體系。」韓國將由總理金民錫擔任本部長的「緊急經濟本部」為核心，整合各部會形成一體化機制，集中國家應對能力。

緊急經濟本部底下有由各部會首長擔任組長的5個實務應對小組，分別為宏觀經濟與物價應對組、能源供應組、金融穩定組、民生福利組、海外情勢管理組，緊急經濟本部暫定每週召開2次會議。

金民錫表示，韓國過去曾以國民團結的力量，多次克服外匯危機與全球金融危機等經濟挑戰，「雖然當前中東引發的危機嚴峻，但只要政府預先應對、與國民齊心協力，不僅能克服危機，還能創造國家大轉型的新機會。」

金民錫強調，將以此次中東戰爭為契機，加速推動強化供應鏈競爭力、改善資本市場體質、推動能源結構轉型等中長期課題，將危機轉化為機會。

金民錫也提到，政府正迅速準備用於穩定民生與經濟復甦的「經濟戰時補充預算」，他強調，「危機應對最重要的是時機，補充預算不是選項而是必須，呼籲跨黨派合作，儘速完成審議與執行。」

中東戰事 青瓦台 韓國 以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

南韓發起全國節能運動

國際衝擊 博鰲論壇估亞洲經濟增4.5%

韓國政府祭出多項節能措施 盼度過中東能源危機

韓國為節省能源 25日起公共機關實施「車輛5部制」

相關新聞

丹麥總理強硬護格陵蘭有望3連任 但選民更關注民生議題

丹麥大選24日登場，總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）面對美國總統川普的格陵蘭議題展現強硬立場，可能讓她連任第三個任期；不過生活成本問題影響了她一貫的左派形象。

菲中關係有望緩和？小馬可仕盼重啟與陸南海油氣共同開發談判

當地時間24日，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在馬尼拉接受彭博採訪時表示，中東局勢持續升溫，可能為南海爭議區的能源合作帶來突破契機，菲方對與北京重啟油氣共同開發談判持開放態度。

北韓兵援換糧食 金正恩誓言永遠力挺俄羅斯

北韓領導人金正恩表示，北韓將永遠支持俄羅斯，並在官媒今天刊登的信函中，對俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）表...

戴蒙：美應對台海衝突有所準備 看好伊朗戰爭後中東實現長久和平

摩根大通執行長戴蒙周二表示，伊朗戰爭固然帶來短期風險，但最終可能帶來中東長治久安的未來。至於台海和平，戴蒙表示美國應該假定終有一天會因中國大陸對台灣的野心而爆發衝突。

俄將公布普亭訪陸 劉海星：中俄關係穩步前行、行動上密切協作

在俄羅斯即將公布總統普亭訪陸行程前，中共中聯部長劉海星24日會見俄共考察團時表示，中俄關係穩步前行，戰略上獨立自主、政治上高度互信、行動上密切協作，反映新型國際關係的內涵，也代表新型大國關係的方向。

隱形的教育危機：疫情生活和人工智慧玩具，如何影響嬰幼兒發展？

平常大家談到疫情期間對教育的衝擊，最直接的想到的是學生們長期遠距上課、被迫對著螢幕與教師及同儕互動、打破過去既有教學模式的情形。但疫情對孩子教育的影響，可能遠多於此。2024年，國家教育進展評估（NAEP）針對四年級和八年級學生進行調查，數據顯示，這群在疫情期間的小學生，在疫情後的閱讀成績持續下滑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。