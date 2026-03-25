韓國因應中東衝擊 青瓦台成立緊急經濟狀況室

韓國為因應中東戰事長期化，國務總理金民錫今天表示，政府將以總統主持的緊急經濟檢討會議為最高指揮中心，在青瓦台設置「緊急經濟狀況室」，另也設置「緊急經濟本部」。

根據韓聯社報導，國務總理金民錫今天舉行記者會表示，「現在有必要為應對情勢長期化，進一步強化預設最壞情境的跨政府應對體系。」韓國將由總理金民錫擔任本部長的「緊急經濟本部」為核心，整合各部會形成一體化機制，集中國家應對能力。

緊急經濟本部底下有由各部會首長擔任組長的5個實務應對小組，分別為宏觀經濟與物價應對組、能源供應組、金融穩定組、民生福利組、海外情勢管理組，緊急經濟本部暫定每週召開2次會議。

金民錫表示，韓國過去曾以國民團結的力量，多次克服外匯危機與全球金融危機等經濟挑戰，「雖然當前中東引發的危機嚴峻，但只要政府預先應對、與國民齊心協力，不僅能克服危機，還能創造國家大轉型的新機會。」

金民錫強調，將以此次中東戰爭為契機，加速推動強化供應鏈競爭力、改善資本市場體質、推動能源結構轉型等中長期課題，將危機轉化為機會。

金民錫也提到，政府正迅速準備用於穩定民生與經濟復甦的「經濟戰時補充預算」，他強調，「危機應對最重要的是時機，補充預算不是選項而是必須，呼籲跨黨派合作，儘速完成審議與執行。」