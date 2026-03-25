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丹麥總理強硬護格陵蘭有望3連任 但選民更關注民生議題

世界日報／ 編譯中心／綜合24日電
丹麥24日舉行大選，民調顯示選情膠著，但總理佛瑞德里克森仍有望憑藉其面對美國總統川普吞併格陵蘭野心時的強硬立場，贏得第三任期；圖為佛瑞德里克森與選民互動時，在競選海報上簽名。（路透）
丹麥24日舉行大選，民調顯示選情膠著，但總理佛瑞德里克森仍有望憑藉其面對美國總統川普吞併格陵蘭野心時的強硬立場，贏得第三任期；圖為佛瑞德里克森與選民互動時，在競選海報上簽名。（路透）

丹麥大選24日登場，總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）面對美國總統川普的格陵蘭議題展現強硬立場，可能讓她連任第三個任期；不過生活成本問題影響了她一貫的左派形象。

中央社報導，民調顯示，佛瑞德里克森所屬的社會民主黨（Social Democrats）的支持度，是二次大戰以來最弱的。許多丹麥人指責她，未能有效維護北歐的福利體系，也有不少人對她近七年的執政漸感倦怠。雖然民調顯示丹麥選情膠著，但佛瑞德里克森在強硬抵抗川普後，仍被視為有望贏得選舉的候選人。

丹麥24日舉行大選，民調顯示選情膠著，但總理佛瑞德里克森仍有望憑藉其面對美國總統川普吞併格陵蘭野心時的強硬立場，贏得第三任期；圖為佛瑞德里克森與選民互動。（美聯社）
丹麥24日舉行大選，民調顯示選情膠著，但總理佛瑞德里克森仍有望憑藉其面對美國總統川普吞併格陵蘭野心時的強硬立場，贏得第三任期；圖為佛瑞德里克森與選民互動。（美聯社）

48歲的佛瑞德里克森提早數個月宣布選舉，這與原訂的10月還有一段距離。觀察人士認為，由於川普今年1月揚言掌控格陵蘭，也不排除動用軍事手段，佛瑞德里克森則趁機宣布提早大選，是順勢抬升自身的民調聲望。

不過，格陵蘭議題如今已回歸較為冷靜的外交協商，熱度已被丹麥國內其他議題所取代，諸如財富稅、移民問題。

儘管如此，佛瑞德里克森仍以自己「強而有力且經驗豐富」的領導特質為競選主軸，強調她將帶領600萬國民處理與華府複雜關係，以及因應歐洲對俄烏戰爭的立場。她說：「不應該讓俄羅斯獲勝；而格陵蘭也不是待價而沽的商品。」

社會民主黨（Social Democrats）議員奧肯（Ida Auken）近期指出，因為川普的敵意，佛瑞德里克森已成為歐洲最受歡迎的領導之一，丹麥人清楚看到佛瑞德里克森在格陵蘭議題上的強硬態度，在促成歐洲團結上也展現聰明的一面；同黨議員肯尼茲（Aaja Chemnitz）也說，佛瑞德里克森讓丹麥與格陵蘭展現其以往未見的緊密關係。

自2019年執政以來，佛瑞德里克森是40多年來首位成功跨越丹麥左右派鴻溝的總理，但她的聯合政府如今恐失去國會多數席次。

政治分析家恩格爾（Hans Engell）指出：「在某種程度上，這次選舉就是佛瑞德里克森的選舉。」部分選民認為她是危機時期的合適領導人，但也有人批評她的領導風格過於專斷。

佛瑞德里克森所屬社會民主黨，先前因為強硬庇護改革派，而流失一部分左派支持。但自格陵蘭危機後，社民黨民調從去年12月的17%低點，回升至21%左右。

不過，佛瑞德里克森的左派聯盟，預料僅能在丹麥國會（Folketing）179總席次中拿下約85席，這還不到半數門檻。

然而，佛瑞德里克森依然被看好組成下一屆政府，因為她會有左翼盟友繼續力挺，加上對手右派陣營內部分歧；此後丹麥政黨陣線也會逐漸回歸到傳統的左右對立格局。

丹麥 川普 俄羅斯

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