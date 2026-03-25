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菲中關係有望緩和？小馬可仕盼重啟與陸南海油氣共同開發談判

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
菲律賓總統小馬可仕。（路透資料照）
菲律賓總統小馬可仕。（路透資料照）

當地時間24日，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在馬尼拉接受彭博採訪時表示，中東局勢持續升溫，可能為南海爭議區的能源合作帶來突破契機，菲方對與北京重啟油氣共同開發談判持開放態度。

小馬可仕指出，菲中雙方過去已多次討論相關合作，但始終受制於領土爭議，「也許這場戰爭能成為促使雙方達成協議的動力」。他強調，凡是有助於解決問題的方案，菲方都會積極探索。

2023年，小馬可仕與大陸國家主席習近平即同意恢復南海油氣共同開發磋商，但相關談判至今仍停滯。報導認為，這番談話顯示菲中關係可能進一步緩和。

自小馬可仕2022年上任以來，菲律賓一方面強化與美國的軍事合作，以維護其在南海的主張，另一方面也與大陸多次發生海上摩擦，包括中方船隻對菲船使用水砲等事件。

不過，近幾個月來南海衝突已有所減少，兩國經貿關係同步改善。當前能源供應壓力升高，菲律賓正尋求穩定來源，也使共同開發選項更具吸引力。2023年，隨著主要氣田馬拉帕亞（Malampaya）產量下滑，菲國首度開始進口液化天然氣

菲律賓上市能源公司PXP Energy Corp.過去曾就南海禮樂灘（Reed Bank）開發案，與中國海洋石油總公司接觸，但相關談判十多年來未有實質進展，且大陸過去曾阻撓該區探勘。

小馬可仕並透露，菲律賓目前也正與大陸就燃料與化肥供應進行協商，並稱中方在化肥供應方面「提供很大幫助」，強調菲方一向試圖將領土爭議與經貿合作區隔處理。據大陸駐菲使館消息，菲國農業部長勞雷爾（Francisco Tiu Laurel Jr.）18日表示，中方已承諾「不會限制對菲律賓的化肥出口」。

此外，菲律賓也在評估自俄羅斯採購原油的可能性。對於美國與以色列在伊朗的軍事行動，小馬可仕表示，「我們從不希望發生戰爭」，並強調菲律賓外交政策核心為「和平與國家利益」。

他指出，在其任內，菲美軍事同盟持續深化，美軍可使用更多菲律賓基地並部署飛彈系統。不過，即便伊朗戰事升溫，目前在菲美軍活動尚未明顯減少，「關鍵仍在於戰爭會持續多久」。

小馬可仕最後表示，菲方正持續觀察局勢發展，「希望戰事盡快結束，讓情勢回到某種正常狀態」。

英國《金融時報》曾指出，杜特蒂政府時期，菲律賓與大陸建立較為緊密的經濟關係，但小馬可仕上台後對中政策與前任有所差異。不過，菲律賓在吸引外資方面落後東南亞其他國家已逾十年，儘管2018年後對菲投資下滑，大陸至今仍為菲律賓最大貿易夥伴。

隨著中美關係出現緩和跡象，菲方亦開始尋求與中方合作。今年2月，菲律賓駐華府大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）表示，菲方需在南海問題上與大陸「降溫」，在擱置爭議的同時探索經濟合作空間。

中方 馬可仕 馬尼拉 菲律賓 液化天然氣

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