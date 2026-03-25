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自衛官闖中國使館被捕 日方表遺憾、已增派警力

中央社／ 東京25日專電

日本一名陸上自衛隊員昨天闖入位於東京都港區的中國大使館並遭逮捕，官房長官木原稔今天在記者會上表示遺憾，並強調已經加強使館周邊警力。

時事通信社報導，木原表示，「昨天3月24日，一名現職自衛官闖入位於東京的中國大使館館區，並被警視廳以涉嫌侵入建築物罪名逮捕。對於應該遵守法律的自衛官，卻因涉嫌非法侵入建築物而被逮捕，實在令人感到遺憾。」

他表示，「此外，對於中國大使館，警方平時已進行必要的警備，最終仍發生此類事件，同樣令人遺憾。」

他並表示，中方要求防止類似事件再次發生後，日本政府將「依據國際法及國內法令，由相關部會協調合作，妥善應對。」

木原指出，「警方正針對案件真相展開調查，同時已採取措施，包括增派負責中國大使館的警力，加強警備。我們將持續依據未來調查結果，採取必要對策，以防止類似事件再次發生。」

木原稔 記者會 建築物 日本 中國

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