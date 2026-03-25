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日自衛隊成員闖中國大使館 日警實施24小時警戒

中央社／ 台北25日電

日本一名陸上自衛官24日闖入位在東京的中國大使館被捕，新華社引述日媒表示，日本警方稱將對中國駐日使館實施24小時警戒；日本陸上自衛隊表示，將全面配合警方調查。

日本一名陸上自衛官24日闖入位在東京的中國大使館被捕。據日媒報導，日本警方表示，男犯嫌名叫村田晃大，目前23歲，隸屬於陸上自衛隊蝦野駐屯地的3等陸尉（相當於他國陸軍少尉）。

犯嫌供稱「希望能與大使會面，表達停止對日本強硬發言的想法」，若對方不接受，他打算自盡。現場附近的植栽被起獲一把刀刃長18公分的刀具，疑似是犯嫌帶來，但犯嫌接觸大使館職員時並未持刀，也沒有人受傷。

新華社25日引述日媒報道，事件發生後，日本警方表示「對此事深表遺憾」，並稱將對中國駐日使館實施24小時警戒。日本陸上自衛隊表示，將全面配合警方調查，並在查明事實基礎上作出嚴肅處理。

大使館 東京 新華社

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