戴蒙：美應對台海衝突有所準備 看好伊朗戰爭後中東實現長久和平

摩根大通執行長戴蒙周二表示，伊朗戰爭固然帶來短期風險，但最終可能帶來中東長治久安的未來。至於台海和平，戴蒙表示美國應該假定終有一天會因中國大陸對台灣的野心而爆發衝突。

戴蒙在華盛頓特區舉行的一場論壇和前聯邦眾議員、Palantir主管蓋拉格（Mike Gallagher）對談時說：「我認為伊朗戰爭長期創造更好的機會，而短期內可能風險更高，因為我們不知道結果會如何。」

戴蒙認為，最大的轉變在於地區強權之間的利益趨於一致。他指出，沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、美國和以色列都渴望永久和平。他說，尤其波斯灣國家已有意願朝這方向邁進。

戴蒙說：「現在的態度與 20 年前完全不同，他們全都想要和平。」

談到美中關係，戴蒙指出，美國政府和企業界在過去幾十年交往時「犯下了大錯」，包括變得依賴中國大陸供應的關鍵零組件。

他說，美國人應該假定，衝突總有一天會因大陸對台灣的野心而爆發。

戴蒙說：「我們應該承認（中國）在某些領域做得非常出色」，包括製造電池、汽車、無人機和船艦。「我們應該正視自身的缺點，並做好準備，一旦他們真的成為對手，才有能力與之抗衡。」

針對攸關國家安全的關鍵產業，戴蒙說，美國需要「振作起來」。

戴蒙舉無法生產足夠彈藥為例說：「我對美國自身的政策深感挫折……這些政策阻礙了我們的進步。」「我們變得像歐洲一樣，無法行動與改變，無法調整預算編列，也無法改變採購流程。」

戴蒙表示，若贏得烏克蘭與伊朗戰爭，對和中國打交道會「非常有幫助」。

戴蒙也警告，人工智慧（AI）可能會導致美國就業機會流失，並建議政府可建立一套獎勵機制，引導企業協助緩解衝擊。

戴蒙說：「我目前還沒有答案，但我建議的做法是：這不能只靠政府，企業也必須參與。不過，政府可以建立一套獎勵機制，輔導企業做好培訓員工轉職、提早退休或是調整位……只要我們有完善的機制，就能更迅速因應這種變化。」

「不久就會臨到，而且速度會很快，」戴蒙警告：「如果人失業的速度太快，我們是否有能力應付？答案是：我不知道會發生什麼事，但我一向喜歡未雨綢繆。」

這是戴蒙對AI可能引發失業潮的最新警告。隨著自動化加速，他已在摩根大通內部調整工職務。隨著 AI 持續發展，大型銀行也已開始減少招聘。