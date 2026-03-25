快訊

柬埔寨探監晚安小雞遭檢查相機 薔薔驚吐「裡面都是我裸照」

MLB／無緣進入守護者開季名單 費爾柴德預計從3A出發

17歲開跑車、19歲置產、日贏1億…林秉文「敢贏不敢輸」 曾自曝致富手法

聽新聞
0:00 / 0:00

戴蒙：美應對台海衝突有所準備 看好伊朗戰爭後中東實現長久和平

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
戴蒙（右）在一場論壇和前聯邦眾議員、Palantir主管蓋拉格（Mike Gallagher）對談。路透
戴蒙（右）在一場論壇和前聯邦眾議員、Palantir主管蓋拉格（Mike Gallagher）對談。路透

摩根大通執行長戴蒙周二表示，伊朗戰爭固然帶來短期風險，但最終可能帶來中東長治久安的未來。至於台海和平，戴蒙表示美國應該假定終有一天會因中國大陸對台灣的野心而爆發衝突。

戴蒙在華盛頓特區舉行的一場論壇和前聯邦眾議員、Palantir主管蓋拉格（Mike Gallagher）對談時說：「我認為伊朗戰爭長期創造更好的機會，而短期內可能風險更高，因為我們不知道結果會如何。」

戴蒙認為，最大的轉變在於地區強權之間的利益趨於一致。他指出，沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、美國和以色列都渴望永久和平。他說，尤其波斯灣國家已有意願朝這方向邁進。

戴蒙說：「現在的態度與 20 年前完全不同，他們全都想要和平。」

談到美中關係，戴蒙指出，美國政府和企業界在過去幾十年交往時「犯下了大錯」，包括變得依賴中國大陸供應的關鍵零組件。

他說，美國人應該假定，衝突總有一天會因大陸對台灣的野心而爆發。

戴蒙說：「我們應該承認（中國）在某些領域做得非常出色」，包括製造電池、汽車、無人機和船艦。「我們應該正視自身的缺點，並做好準備，一旦他們真的成為對手，才有能力與之抗衡。」

針對攸關國家安全的關鍵產業，戴蒙說，美國需要「振作起來」。

戴蒙舉無法生產足夠彈藥為例說：「我對美國自身的政策深感挫折……這些政策阻礙了我們的進步。」「我們變得像歐洲一樣，無法行動與改變，無法調整預算編列，也無法改變採購流程。」

戴蒙表示，若贏得烏克蘭與伊朗戰爭，對和中國打交道會「非常有幫助」。

戴蒙也警告，人工智慧（AI）可能會導致美國就業機會流失，並建議政府可建立一套獎勵機制，引導企業協助緩解衝擊。

戴蒙說：「我目前還沒有答案，但我建議的做法是：這不能只靠政府，企業也必須參與。不過，政府可以建立一套獎勵機制，輔導企業做好培訓員工轉職、提早退休或是調整位……只要我們有完善的機制，就能更迅速因應這種變化。」

「不久就會臨到，而且速度會很快，」戴蒙警告：「如果人失業的速度太快，我們是否有能力應付？答案是：我不知道會發生什麼事，但我一向喜歡未雨綢繆。」

這是戴蒙對AI可能引發失業潮的最新警告。隨著自動化加速，他已在摩根大通內部調整工職務。隨著 AI 持續發展，大型銀行也已開始減少招聘。

蓋拉格 美中關係 阿拉伯 以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

德國總統罕見抨擊川普 稱伊朗戰爭是災難性錯誤

港大教授：意識美國內戰人變多 台海戰爭機率越來越低

中東戰爭第24天》川普稱美伊達多項共識 最新發展一次看

川普警告伊朗！5天給「最後一次機會」實現和平

相關新聞

隱形的教育危機：疫情生活和人工智慧玩具，如何影響嬰幼兒發展？

平常大家談到疫情期間對教育的衝擊，最直接的想到的是學生們長期遠距上課、被迫對著螢幕與教師及同儕互動、打破過去既有教學模式的情形。但疫情對孩子教育的影響，可能遠多於此。2024年，國家教育進展評估（NAEP）針對四年級和八年級學生進行調查，數據顯示，這群在疫情期間的小學生，在疫情後的閱讀成績持續下滑。

北韓兵援換糧食 金正恩誓言永遠力挺俄羅斯

北韓領導人金正恩表示，北韓將永遠支持俄羅斯，並在官媒今天刊登的信函中，對俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）表...

戴蒙：美應對台海衝突有所準備 看好伊朗戰爭後中東實現長久和平

摩根大通執行長戴蒙周二表示，伊朗戰爭固然帶來短期風險，但最終可能帶來中東長治久安的未來。至於台海和平，戴蒙表示美國應該假定終有一天會因中國大陸對台灣的野心而爆發衝突。

捨不得剪髮卻花35萬為寵物美容 情感經濟正掏空錢包

在寵物擬人化趨勢下，從寵物洗澡、高端寵物美容到寵物醫療，支出快速飆升，逼出新型消費模式。有飼主為省錢跨國移動，形成「跨境美容」現象；也有人轉向美容教學與自學操作，購買專業美容工具自行打理。當養寵成本逐步接近人類生活開銷，甚至影響個人消費與移民選擇，這股「為毛孩花錢無上限」的趨勢，究竟是理性投資，還是正在失控的情感經濟？

俄將公布普亭訪陸 劉海星：中俄關係穩步前行、行動上密切協作

在俄羅斯即將公布總統普亭訪陸行程前，中共中聯部長劉海星24日會見俄共考察團時表示，中俄關係穩步前行，戰略上獨立自主、政治上高度互信、行動上密切協作，反映新型國際關係的內涵，也代表新型大國關係的方向。

日企招募潛規則曝光 默許求職者陷作弊「資訊戰」？

在台灣與日本一樣，應屆畢業生的求職競爭早已不只是憑藉成績與熱情，而是一場資訊掌握的角力。近年來，一位自稱「求職達人」的人士透過社群平台持續向頂尖學歷的學生分享極為真實的求職方法。許多未被公開的祕技不會出現在官方指南或人力銀行網站，但卻在高學歷群體之間流通。缺乏這些資訊，學生即使再優秀，也可能在競爭中落敗。這些潛規則正在改變頂尖學生的求職勝負，連東京大學學生也趨之若鶩！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。