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北韓兵援換糧食 金正恩誓言永遠力挺俄羅斯

中央社／ 首爾25日綜合外電報導
北韓領導人金正恩。（歐新社）
北韓領導人金正恩。（歐新社）

北韓領導人金正恩表示，北韓將永遠支持俄羅斯，並在官媒今天刊登的信函中，對俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）表示讚賞。

法新社報導，自俄羅斯於2022年入侵烏克蘭以來，俄羅斯與北韓兩國關係日益密切，平壤方面派遣了地面部隊與武器系統，支援俄羅斯的戰爭行動。

分析人士表示，這些援助是為了換取俄羅斯提供的糧食與武器技術。

北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩昨天發布訊息表示：「我向您表達誠摯的謝意，感謝您在我再次就任國務委員會委員長這一重任時，率先致上溫暖而真誠的祝賀。」

北韓如同橡皮圖章的立法機構本週再次任命金正恩為這個獨裁國家最高決策與治理機構的首長。

金正恩表示：「如今，朝鮮民主主義人民共和國（DPRK，北韓正式國名）與俄羅斯正密切合作，以捍衛兩國的主權。平壤將永遠與莫斯科站在一起。這是我們的選擇，也是不可動搖的意志」

南韓和西方情報機構估計，北韓已向俄羅斯派遣數千名士兵，主要部署於庫斯克地區（Kursk），並提供砲彈、飛彈及遠程火箭系統。

根據南韓估計，約2000名士兵陣亡，另有數千人受傷。

莫斯科 南韓 烏克蘭 俄羅斯 金正恩 北韓

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