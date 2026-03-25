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丹麥國會大選左派獲勝卻未過半 跨陣營組閣成為焦點

中央社／ 哥本哈根25日綜合外電報導

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）領導的「社會民主黨」（Social Democrats）在今天國會大選中獲勝，但創下120多年以來最差成績，其左派陣營未能取得過半席次。

法新社報導，在丹麥本土所有選票完成統計後，左派陣營在179席國會中取得84席，右派取得77席，過半門檻為90席。

以丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）為首的中間派「溫和黨」（Moderates）取得14席成為關鍵少數，未來幾週預料將展開艱難的組閣協商。

拉斯穆森對支持者表示，他希望能組成跨陣營聯合政府，類似2022年以來由佛瑞德里克森領導的左右陣營共治政府。

他說：「我們不能分裂，我們不能只是紅（左派），也不能只是藍（右派），我們必須一起合作。」

不過，拉斯穆森的聯盟夥伴「自由黨」（LiberalParty）領袖波爾森（Troels Lund Poulsen）則排除與「社會民主黨」合組政府的可能性。

選前被視為熱門人選的佛瑞德里克森，因成功抵擋美國總統川普多次要求併吞格陵蘭（Greenland）的壓力而受到稱許。川普聲稱基於國家安全需要，美國應取得這個丹麥自治領地。

傳統上為丹麥最大黨的「社會民主黨」這次僅獲得21.8%選票，為1903年以來最低。

佛瑞德里克森領導的左右陣營共治政府的三個政黨支持度均下滑。

丹麥國會中有4席來自兩個自治領地—格陵蘭與法羅群島（Faroe Islands），格陵蘭選票尚未完成計算，法羅群島則各有一席分屬左右陣營。

這次選舉在格陵蘭引發較以往更多關注，共有27名候選人角逐兩席。

格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）接受法新社訪問時表示：「我認為這是格陵蘭歷史上最重要的一次丹麥國會選舉。」

他說，「我們正處於一個超級強權試圖取得、控制我們的時代」，並強調當地仍處於「嚴峻情勢」。

格陵蘭主要政黨均主張脫離丹麥獨立，但對於進程速度看法不同。

但在丹麥本土，格陵蘭這座廣大的北極島嶼爭議並非選戰主軸，選舉焦點主要集中在國內議題，包括通膨、福利制度及移民政策等。

丹麥 格陵蘭

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