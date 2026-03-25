俄將公布普亭訪陸 劉海星：中俄關係穩步前行、行動上密切協作

在俄羅斯即將公布總統普亭訪陸行程前，中共中聯部長劉海星24日會見俄共考察團時表示，中俄關係穩步前行，戰略上獨立自主、政治上高度互信、行動上密切協作，反映新型國際關係的內涵，也代表新型大國關係的方向。

在美國總統川普推遲至5月中旬訪陸之際，俄羅斯官方已稱將在近日公布普亭訪陸時程。俄駐陸大使莫爾古洛夫（Igor Morgulov）23日與大陸外交部部長助理劉彬會晤，就「政治接觸日程表」進行討論。

大陸國家主席習近平與普亭上次接觸是2月4日視訊通話，當時俄國總統助理烏沙科夫在會後對媒體說，應大陸領導人邀請，普亭計畫今年上半年訪問大陸，具體時間和相關細節將另行商定。

據中聯部網站，劉海星24日在北京會見由俄羅斯聯邦共產黨中央書記德羅伯特率領的幹部考察團。他表示，中共與俄共志同道合，長期保持機制化友好交流合作，兩黨關係成為新時代中俄關係的重要組成部分。

劉海星說，中共願同俄共共同落實好兩國元首重要共識，密切高層交往，加強思想理念交流互鑒，推進婦女、青年、媒體、地方等領域交流合作，在國際政黨多邊場合密切協調配合，為促進兩國關係高水平發展貢獻力量。

據大陸官方發布內容，劉海星還介紹了樹立和踐行「正確政績觀」學習教育及「十五五」規劃有關情況。

德羅伯特表示，當前俄中關係達到了前所未有的新高度，各領域合作取得豐碩成果。俄共高度重視研究借鑒中國特色社會主義建設經驗，密切關注大陸實施「十五五」規劃綱要，願同中共加強各層級往來，深化思想理論交流互鑒，推進地方、經貿、培訓等領域合作，更好推動兩黨兩國關係向前發展。