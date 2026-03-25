美擬與中俄「對等核試」恐掀新一波軍備競賽

美國總統川普下令結束長達數十年的核武管控政策後，美方正在評估恢復核試，引發外界對新一輪核武競賽的擔憂。美國官員表示尚未敲定具體方案，但不排除重啟地下試爆。

綜合法新社和路透社報導，美國國務院主管軍備控制與國際安全事務的次卿狄南諾（Thomas DiNanno）今天表示，美國尚未決定將如何恢復核試。

狄南諾重申，未來不會進行如核子時代初期那樣的大氣層核試。

狄南諾對參議院外交委員會（Senate ForeignRelations Committee）說：「我們仍在進行評估。我們尚未就任何試驗計畫的形式或內容作出具體決定。」

美國前次進行核試是在1992年，川普去年10月表示，希望在與俄、中「對等基礎上」恢復核試。

此外，規範美俄雙方各自持有核武數量與種類的「新戰略武器裁減條約」（New START）到期後，川普拒絕俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的NewSTART展延提議，還說未來任何協議都應將中國納入其中。

中國核武庫規模雖小於美俄，但正在迅速擴張。

美國國務院助理國務卿葉奧（Christopher Yeaw）上月表示，美國若恢復核試，將進行低當量試爆，以應對美方指稱中國與俄羅斯秘密進行核試。

他表示：「中國與俄羅斯都是在地下進行（核試），我無法在這場公開聽證會上詳述其當量規模。」他補充說，「中國的地下核試當量可能達到數百噸」。

迪納諾指出：「在這種情況下，美國若不進行核試，將處於難以接受的不利地位。」

當被問及是否可能進行更大規模試驗時，狄南諾說，「我沒聽到任何有關大氣層核子試爆的討論」。美國上一次進行這類試驗是在1962年。

中國駁斥秘密進行核試的指控，反控美國是在製造藉口，藉此施壓其加入新的核子協議。

美國討論重啟核試之際，華府與以色列正聯手對伊朗發動攻擊，部分原因是指控這個由宗教領袖掌權的國家正在研發核武；德黑蘭否認相關說法，多數專家也認為短期內不太可能實現。

美國是歷史上唯一在戰爭中實際使用過核武的國家，1945年分別在日本廣島和長崎投下原子彈；而以色列則擁有廣泛討論但從未正式承認的核武計畫。

軍控倡議人士警告，美國若恢復地下核試，可能導致全球防止核武擴散體系崩解，因為俄羅斯、中國和其他國家可能跟進。