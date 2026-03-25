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美解除委內瑞拉駐美使館制裁 雙方關係持續回溫

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導

美國財政部今天解除對委內瑞拉駐美國大使館的制裁，此舉不但為使館的重啟鋪路，更顯示雙方關係持續回溫，呼應近期美國對委內瑞拉能源與外交政策的調整。

法新社報導，美國財政部外國資產管制辦公室（Office of Foreign Assets Control）以聲明表示，「原先禁止與委內瑞拉駐美使團，及其駐美各國際組織代表團的交易，目前准予進行。」

美國總統川普致力進一步獲取委內瑞拉龐大的自然資源，華府與卡拉卡斯在本月稍早表示將恢復外交關係。

委內瑞拉前總統馬杜洛（Nicolas Maduro）1月遭美軍拘捕後，目前獲得川普支持的羅德里格斯（DelcyRodriguez）接替其職務，成為臨時領導人。

川普表示已實際掌控委內瑞拉，並允許馬杜洛的副總統羅德里格斯擔任臨時領導人，前提是她遵循華府路線，尤其是讓美國取得委內瑞拉龐大的石油資源。

委內瑞拉駐美國大使館是2019年在馬杜洛命令下關閉，當時美國在富爭議的委內瑞拉大選後，宣布馬杜洛的領導地位不具正當性。

美國財政部今天的措施是兩國關係持續回溫的最新跡象，也為委內瑞拉駐美使館的重新開放預作準備。

3月14日，美國在卡拉卡斯的大使館7年來首次升起國旗。數日後，美方也放寬對委內瑞拉的旅遊警示。

自1月以來，美國已放寬對委內瑞拉長達7年的石油禁運，允許部分跨國企業在特定條件下於當地營運。

羅德里格斯大致配合川普政策，同時呼籲川普解除對委內瑞拉的所有制裁。

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