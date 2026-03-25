捷克參議長維特齊計畫6月訪台 總理中國行恐受牽動

時隔6年，捷克參議長維特齊計畫再次前往台灣，時間可能在6月初。捷媒指出，與此同時，總理巴比斯正考慮訪問中國，維特齊的訪問可能影響他的計劃。此外，巴比斯不願透露維特齊是否被允許搭乘政府專機訪台。

捷克媒體「尊重報」（Respekt）報導，參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）希望在今年暑假前再次訪台。然而，他將如何前往台灣仍是未知數。

由於總理巴比斯（Andrej Babiš）近期決定，政府專機的使用權改由總理直接決定，而不再由國防部負責，這可能使維特齊的訪台計劃變得複雜。

此外，捷克政府希望在今年訪問中國2次，規劃訪中時間可能與維特齊的訪台時間重疊，增加外交佈局的不確定性。

●捷克與台灣關係近年升溫 維特齊計畫率團加強合作

維特齊在2020年首次訪問台灣，在立法院演說時表示：「我是台灣人」，引起廣大迴響。維特齊的演講鼓勵其他西方國家的議員訪台，此後維特齊多次收到台灣的邀請，如今他決定再度前往。

談及再次訪台的原因，維特齊告訴尊重報：「台灣長期以來一直是我們的可靠夥伴。捷克與台灣有著30多年的互利合作，在貿易、科技創新和文化等領域都取得顯著的成果。」

維特齊指出，台灣企業已在捷克創造超過2.4萬個就業崗位，並強調安全層面的重要性。「憑藉技術實力、勤奮努力和務實精神，台灣這個小國已成為全球戰略性晶片生產領域不可或缺的參與者。」

他說：「憑藉自身尖端技術，台灣在國防領域也取得長足進步。這對歐洲同樣至關重要，因為歐洲正被迫重新思考如何保障自身安全。因此，從這個角度來看，台灣對歐洲而言也是一個重要的機會。」

維特齊計劃率龐大的商務代表團前往，並希望加強大學和研究機構之間的合作，複製他在2020年的訪問成果。繼維特齊上次訪台後，台灣投資3300萬美元在捷克的研究、創新與先進技術領域。

維特齊認為，再次訪台具價值意義。「我堅信，在當今動盪的時代，我們應該展現勇氣，不要忘記表達友誼和團結的重要性。民主國家應該互相支持，面對面交流。捷克和台灣都曾遭受過壓制性政權的壓迫，深知自由過去需要付出怎樣的努力和犧牲。」

● 維特齊訪台牽動中捷外交 政府專機使用成焦點

然而，另一方面，巴比斯效法西方國家總理與總統的做法，希望與中國建立務實的關係，但同時不想為了商業利益而與台灣徹底斷絕關係。

根據尊重報取得的消息，外交人士稱，巴比斯正考慮在同時間訪問中國，藉此改善雙邊關係並達成商業協議。而維特齊訪台可能讓此事變得複雜。北京不僅可能對維特齊的訪問感到不滿，也對他的訪台時間不悅，因為可能與6月4日天安門事件紀念日重疊。

一位外交人士表示：「作為交換條件，中國可能會要求巴比斯，如果他想達成某些協議，就必須阻止維特齊使用政府專機。這樣能降低他此次訪問的外交重要性。雖然這些事情不會公開談論，但在幕後大家都知道，而中國方面也掌握這些資訊。」

當「尊重報」詢問是否提供維特齊政府專機一事，巴比斯回答：「政府決定。」

巴比斯的執政聯盟夥伴，特別是眾議院議長岡村富夫（Tomio Okamura）領導的「自由及直接民主黨」（SPD）立場明確。在私下場合中，他們搖頭表示反對，並稱若是維特齊的情況，不要指望能使用政府專機。

過去，分配政府專機由國防部決定，但在近期捷克中東撤僑航班達到高峰期間，巴比斯將這項權限收歸自己掌控。

此外，維特齊在3月初使用政府機隊的一架飛機，前往義大利參加冬季帕運，總理與部分執政聯盟成員曾對此提出批評，指責他不該佔用此資源，但軍方和維特齊本人都否認此說法。