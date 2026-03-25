因應能源危機…李在明籲節能 5月重啟5座核反應爐

因應美伊戰爭導致的能源危機，南韓總統李在明昨天呼籲發起「全國節能運動」，公家機構也將減少使用車輛。

氣候能源環境部長金星煥表示，五月前將重啟五座核能反應爐，並放寬對燃煤發電廠的限制，同時擴大再生能源規模，以降低對液化天然氣的長期依賴，國家將轉型為不受外界衝擊影響的能源體系。

金星煥公開呼籲，「現在的能源供需危機光靠政府努力是很難克服的，一點點不便就能守護我們經濟命脈」。為了減少能源進口，氣候部會盡快擴大再生能源普及，未來也將制定長期應對方案，「我們將竭盡全力，透過這些措施從根本改善中東情勢引發的能源危機」。

燃煤發電方面，金星煥說，雖目前正為減少空氣汙染而施行「季節管理制」，但政府決定在影響較小的日子放寬限制，以增加發電量。原本預計今年廢止的三座燃煤發電廠，將視需求情況，廢止期限可能會延後。

至於核電廠部分，金星煥指出，截至十六日，廿六座機組中有十五座正在運轉，其餘維修中的十一座中，有五座預計五月前追加重啟。

為了節省能源，南韓氣候部也發布十二項指引，包括自主實施車輛五部制、搭乘大眾運輸、採取環保駕駛、短距離步行或騎自行車、維持適當室內溫度、關閉不必要的照明、縮短淋浴時間、電動車與手機於白天充電等。南韓將強制執行公共機關自用小客車五部制，依車牌尾數分五組，每周有一天不得上路；目前對民間車輛的限制屬自願性質，但若能源警戒等級升高，可能重新評估。

金星煥也說，為避免上下班時間車輛及大眾運輸擁擠並分散交通需求，鼓勵公共機關及大企業暫時調整上下班時間，並要求前五十名石油高消耗企業制定節能計畫，若企業達成能源節省目標，將提供節能設施貸款優先支援等優惠。

南韓計畫盡快編列廿五兆韓元（約台幣五三○○億元）追加預算，可能包含發放消費券以及對企業的財務支援。