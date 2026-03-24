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突遇狀況？美軍B-52轟炸機發「緊急訊號」 降落英國基地
美國新聞周刊24日報導，根據航班追蹤網站FlightRadar24的資料顯示，一架美國空軍B-52轟炸機24日上午在英國上空飛行時，發出緊急遇險信號。
報導說，該機在英格蘭西部布里斯托附近飛行時，發出「7700」應答機代碼，這是用於表示飛機發生緊急或遇險情況的代碼。
新聞周刊檢視的航班追蹤數據顯示，該機後來在當地時間上午9時40分降落在倫敦以西150公里的費爾福皇家空軍基地，但緊急情況的性質仍不清楚。
目前，B-1槍騎兵轟炸機等美國軍機的機隊正駐紮在費爾福基地。此前，英國首相施凱爾已允許美國在伊朗戰爭期間使用該基地，以及印度洋狄耶戈加西亞島上的英美聯合軍事基地。
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