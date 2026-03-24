中日關係轉冷 日本外交藍皮書草案降低對大陸定位

隨著中日關係惡化，今年的日本外交藍皮書草案將對中關係從「最重要之一」下調為「重要鄰國」，並將中日關係描述為「戰略性」和「互利性」關係。此舉反映近年因稀土、軍事與台海議題升溫，日中關係持續惡化。

根據路透查閱的一份草案，預計將於下月由首相高市早苗政府批准的《2026年外交藍皮書》，將改以「重要鄰國」形容中國，並將雙邊關係描述為「戰略性且互利」。草案提到，過去一年與北京發生的一系列對峙，包括對稀土的出口管制、對日本軍機的雷達鎖定，以及在台灣周邊加大施壓。

這一語氣轉變凸顯雙邊關係持續惡化的趨勢。自去年11月以來，中日關係已明顯轉趨緊張。當時高市早苗表示，若中國對鄰近的台灣採取行動並威脅日本領土，日本可能動用軍力。

上述言論引發北京不滿。北京隨後採取反制措施，包括對日本海產品進口的限制、呼籲中國公民避免赴日旅遊，並宣布對稀土及電子零組件所需關鍵礦物實施限制。

高市上月在國會發言時警告，中國存在「脅迫」行為，並指出北京及其區域夥伴俄羅斯與北韓所帶來的經濟與安全威脅日益升高。

日本的「外交藍皮書」為外務省於每年4月提出的年度外交報告，匯整前一年日本對目前國際情勢的認識及相關外交政策。2025年版外交藍皮書，將與大陸關係定位為「日本最重要的雙邊關係之一」，但也仍將大陸定位為「前所未有的最大戰略挑戰」，著墨東海、南海局勢、中俄軍事合作、日本人在陸安全等問題。

當時大陸外交部發言人林劍表示，中方注意到有關情況，稱日本新版的外交藍皮書沿襲了指責抹黑大陸的陳詞濫調，渲染所謂「中國威脅」，無理干涉中國內政，中方堅決反對。他並稱，敦促日方恪校準對華的戰略認知，停止挑動和製造陣營對抗，把全面推進中日戰略互惠關係。