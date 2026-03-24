歷年來規模最大！菲美肩並肩演習 日本將首次派遣戰鬥人員參與

菲美之間一年一度的「肩並肩」聯合軍演預定於4月登場，菲律賓參謀總長布勞納今天表示，這將是歷年來規模最大一次演習，且日本也將首度派遣戰鬥人員參與。

布勞納（Romeo Brawner Jr.）今天出席一場菲日關係論壇，他在場邊接受媒體訪問時表示，繼菲律賓與日本國會去年分別批准「相互准入協定」（RAA）之後，日本自衛隊今年將首度派遣戰鬥部隊參與「肩並肩」（Balikatan）演習。

布勞納補充，過去日本僅以人道救援與災害應變等非戰鬥角色參與演習，今年將參與大部分項目，如野戰演習、指揮所演習、網路演習等，但未透露日方參與的具體人數與裝備等細節。

他說：「1945年我們在戰場上站在對立面，如今我們肩並肩，共同促進以法治為基礎的國際秩序。」

「肩並肩」是菲美之間規模最大的年度聯合軍事演習，今年預計於4月下旬至5月間舉行。

布勞納表示，今年演習規模將是歷年來最大的一次，參與國包括菲律賓、美國、澳洲及日本，即使面對中東局勢緊張的情況，演習內容仍不縮水。

此前參與人數最多的一次是在2023年，當時約有1萬7600人參與。

布勞納指出，基於俄烏戰爭以及美國、以色列與伊朗衝突的啟示，網路防禦將是今年演習的重點項目之一。此外，由於日本的加入，菲律賓演習軍事與救災等行動範圍，也將從菲律賓群島擴大至周邊的公海。

另一方面，布勞納在論壇上發表演說時形容，菲日兩國已從歷史上的對立，轉變為以民主價值及法治精神為基礎的防衛夥伴，共同推動一個由「法治」而非「恫嚇」為管理原則的海域。

布勞納雖未點名任何國家，但顯然是針對中國。菲律賓軍方與海岸防衛隊不時指控中國海警船甚至軍艦在南海區域騷擾菲律賓公務船和漁民。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）稍早前分析，日本透過「政府安全保障能力強化支援」（OSA）與官方發展援助（ODA），已成為菲律賓推動國防現代化的重要夥伴。

日本早年曾向菲律賓提供多架海上巡邏機，最近又無償移交了5套沿岸雷達系統。