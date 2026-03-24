美烏重建基金會議登場 首項投資案可望近期拍板

法國素以每周35小時工時、每日11小時強制休息與全球最優惠勞權聞名，連歐盟都視為典範。但在AI競賽下，法國也開始淪陷。巴黎新創默許「996」模式——朝九晚九、六天不休。創辦人公開LinkedIn號召周日加班，四名30歲以下工程師全數到場；矽谷「無酒無藥996」工作文化正跨洋入侵。

2026-03-24 10:31