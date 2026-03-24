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美烏重建基金會議登場 首項投資案可望近期拍板

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基（左）與美國總統川普。圖／美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基（左）與美國總統川普。圖／美聯社

美國烏克蘭官員表示，美國高級官員本週前往基輔參加「美烏重建投資基金」（U.S.-Ukraine Reconstruction Investment Fund）會議，雙方都希望能在近期推動首項投資計畫。

路透社報導，該基金是根據美烏兩國4月簽署的礦物協議設立，12月開始運作，基金聚焦關鍵礦產及其他戰略領域的投資，預計到今年年底規模將達2億美元，烏克蘭官員希望今年能宣布3項初步投資計畫。

烏方官員表示，若盡職調查能及時完成，聯合董事會的投資委員會可能召開會議，批准首項投資計畫。

該位官員表示：「我們正努力將首筆交易提交投資委員會審議。目前看來進展順利，有望達成。」

該官員指出，基金今年將聚焦3大優先投資領域——關鍵礦產、碳氫化合物開採，以及軍民兩用技術。

美國國際開發金融公司（DFC）1月推出線上平台，供申請者提交新計畫至重建基金。

此次基輔會議召開前不久，美國與烏克蘭代表團才在佛羅里達州邁阿密舉行為期兩天的雙邊會談，討論結束與俄羅斯長達4年的戰爭的途徑，但伊朗戰事使相關努力蒙上陰影。

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