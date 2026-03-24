電子入境卡爭議延燒 我祭最後通牒…南韓外交部：正與相關部會協商

台灣外交部今天表示，對於韓國電子入境卡持續錯列名稱的爭議，若月底未獲正面回應，將在4月起調整台灣電子入國登記表。韓國外交部回應中央社，正持續與相關部會協商。

對於是否將電子入境卡的「出發地」及「下一個目的地」兩欄位從CHINA（TAIWAN）改回TAIWAN，韓國外交部今天回應中央社表示，「政府正在基於一貫推動韓台非官方實質合作的立場下，持續與相關部會間協商、進行討論。」

韓國外交部也強調，希望未來能以有助於促進韓台非官方實質合作的方向，處理各項相關事務。

韓國電子入境卡持續在「出發地」及「下一個目的地」欄位錯列台灣為中國台灣。台灣外交部今天表示，若月底未獲正面回應，台灣電子入國登記表中「出生地」及「居住地」的韓國標示4月起將調整為「KOREA（SOUTH）」，促請韓方盡速完成更正。

不過據了解，駐台北韓國代表部已回覆外交部，表示韓國外交部有相關應處，並稱這將會是台灣能接受的方案。