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從樂觀到悲觀 芬蘭總統：美歐關係出現裂縫

中央社／ 赫爾辛基24日專電

美國放寬對俄制裁，可能讓俄羅斯有機會獲資金延長俄烏戰爭。芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）接受英國媒體專訪時直言，美歐關係出現裂縫，跨大西洋夥伴關係已走到「能守住多少算多少」的地步。

史塔布上週赴倫敦進行工作訪問，期間接受「每日電訊報」（The Telegraph）專訪。他指出，一年前曾赴佛羅里達州與美國總統川普（Donald Trump）打高爾夫球，隨後樂觀地告訴外界，川普正在「聆聽歐洲」、對俄羅斯「耐心耗盡」；如今面對同一家媒體同一名記者訪問，他坦言：「我現在比較悲觀，也更務實。」

讓他悲觀的核心，是美國近期放寬對俄制裁。他指出，伊朗戰事爆發前，俄羅斯經濟已承受巨大壓力，包括零成長、零外匯儲備、16%利率、雙位數通膨，預算赤字料從去年約830億美元（約新台幣2.7兆元）擴大至1300億美元（約新台幣4.2兆元）。

「但現在，油價上漲、制裁鬆綁，情況已完全不同。」史塔布直言後果非常有害，「這基本上是在餵養俄羅斯的戰爭機器」。

據「金融時報」（Financial Times）估算，油價走高加上美國制裁鬆綁，每天將為俄羅斯額外進帳1.5億美元。對此，史塔布只是聳聳肩說：「一點也不意外。」

他強調，制裁能否在伊朗戰事平息後恢復，目前無從判斷，「我們在這個階段根本不知道」。

烏克蘭戰場上，史塔布指出，過去3個月烏軍殲滅逾9萬名俄軍，其中8成戰果來自無人機，俄軍徵兵速度已趕不上傷亡速度。然而他也說，制裁鬆綁帶來的資金挹注，正在抵銷這些優勢。

對於美國角色，史塔布在專訪時直言，美國此前出兵利比亞、伊拉克、阿富汗，都會事先徵詢盟友意見，但這次伊朗戰事，「美國單獨行動，或只與以色列協作，完全沒知會盟友」。

他說，過去美國是「良善的霸主」，如今結束。美國仍強大，但已是一種不同性質的霸權，不再像過去那樣依賴盟友。

儘管如此，史塔布仍未放棄跨大西洋夥伴關係。他說，北約與防務合作仍在「能守住」的範疇，雙方可在關稅、氣候等議題上各持己見，「現在有裂縫，但不是破裂」。他也強調，自己一向親美、重視美歐夥伴關係，惋惜這道裂縫的出現，但這也是必須面對的現實。

此行也引發外界關注。史塔布在倫敦海德公園（Hyde Park）晨跑時，與加拿大總理卡尼（MarkCarney）夫婦一起現身，成為媒體捕捉的畫面。此外，他在英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）演講時，直言脫歐是「巨大的錯誤」，形同自行截肢，並預言英國終將重返歐盟，這段言論意外成為總統訪英的焦點，正在社群媒體瘋傳。

伊拉克 烏克蘭 俄烏戰爭

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