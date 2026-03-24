韓國政府祭出多項節能措施 盼度過中東能源危機

因應美伊戰爭導致的能源危機，韓國政府今天正式發布公共機關車輛限行5部制。氣候部長金星煥表示，還有獎勵節能企業、重啟核電機組等措施，盼改善中東情勢引發的能源危機。

氣候能源環境部長金星煥今天召開政策簡報會表示，為了讓公共部門能帶頭實踐節約能源，將強制執行公共機關自用小客車5部制。車輛限行5部制以「星期制」實施。

5部制是依車牌尾數分5組，每週有1天不得上路，目前是公家機關車輛尾數1、6星期一不得上路，2、7星期二，3、8星期三，4、9星期四，5、0星期五不得上路。

金星煥也提到，為避免上下班時間車輛及大眾運輸擁擠並分散交通需求，「我們將鼓勵公共機關及大企業等暫時調整上下班時間」。他也提到，將要求前50名石油高消耗企業制定能源節省計劃，「若這些企業達成能源節省目標，我們將提供節能設施貸款優先支援等優惠」。

核電廠部分，金星煥指出，截至16日26座機組中有15座正在運轉，其餘維修中的11座中，有5座預計於5月前追加重啟。

燃煤發電方面，金星煥提及，雖目前正為減少空氣污染而施行「季節管理制」，不過政府決定在影響較小的日子放寬限制，以增加發電量。且原本預計今年廢止的3座燃煤發電廠，將視需求情況，廢止期限可能會延後。

金星煥也強調，為了能從根本減少能源進口，氣候部會盡快擴大再生能源普及。金星煥指出，今年內將迅速普及7GW（百萬瓩）以上的再生能源，以去年為基準，規模37.1GW的再生能源擴大至44.5GW。

金星煥呼籲國民，「現在的能源供需危機光靠政府努力是很難克服的，一點點不便就能守護我們經濟命脈」。

他指出，未來也將制定長期應對方案，從根本轉型為不受外界衝擊影響的能源體系，「我們將竭盡全力，透過這些措施從根本改善中東情勢引發的能源危機」。

為了節省能源，氣候部今天也發布了12項指引，包括自主實施車輛5部制、搭乘大眾運輸、採取環保駕駛、短距離步行或騎自行車、維持適當室內溫度、關閉不必要的照明、縮短淋浴時間、電動車與手機於白天充電等。