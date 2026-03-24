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日外交藍皮書：中國對日施壓升高 仍盼對話改善關係

中央社／ 東京24日專電

日本外務省即將公布的2026年「外交藍皮書」（外交青書）指出，中國對日本加強單方面批評與威嚇性措施，包括對日實施出口管制；不過報告強調，與中國的各類對話仍持開放態度，沒有關閉溝通的大門，顯示仍期待雙邊關係改善。

日本外務省彙整的外交年度報告書「外交藍皮書」預計於4月上旬公布，報告涵蓋期間為2025年全年，因此未納入近期美國與以色列對伊朗的軍事行動。

根據路透社取得的報告書概要，在日中關係部分，日本沒有沿用2025年版「最重要的兩國間關係之一」表述，改稱中國為「重要鄰國」，並指日中存在多項懸而未決的問題與課題，將在維護國家利益前提下，持續冷靜且適切地應對，同時維持「戰略互惠關係」的定位。

「外交藍皮書」指出，日本首相高市早苗去年11月在眾議院預算委員會答詢，表示台灣有事可能構成「存亡危機事態」，引發中國強烈反彈，隨後發生中國軍機對日本自衛隊機進行雷達照射事件，並宣布對日本實施軍民兩用物項出口管制。

「外交藍皮書」中表明，「自11月以來，中國對日本加強單方面批評及帶有威嚇性的措施，包括涉及國會的相關議論。」對於中方動作，日本方面「在堅定反駁與抗議的同時，也持續要求中方採取適當應對」。

對於中國的出口管制，報告書中記載是「僅針對日本的相關措施，與國際慣例有顯著差異，對此絕不容許，深感遺憾」，並要求撤回。

儘管如此，報告書仍期待改善雙邊關係，指出「正因為日中之間存在諸多懸案與課題，更需要加強溝通」，並強調「對與中國各種對話保持開放開度，沒有關閉對話之門。」

以色列

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