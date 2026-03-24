「日中友好成人式」中國學生臨時退場 傳遭校方施壓

日中關係持續降溫，北京一場原本象徵交流的青年活動傳出受阻。日本電視台報導，21日在日本駐北京大使館舉行的「日中友好成人式」，有將近一半原定出席的中國學生在活動前臨時取消參加，原因疑與中方施壓有關。

報導指出，這項活動由學生團體與日本大使館共同主辦，為每年例行舉行的交流活動，今年原訂邀請約25名中國學生與日本留學生共同參與。然而，據知情人士透露，活動開始前有接近半數中國學生退出。

出席者表示，部分中國學生在活動前接獲所屬大學來電，要求「避免參與與日本相關的活動」，遭到校方施壓。

報導也指出，自去年秋季以來，中國多所大學對原本規劃赴日留學或實習的大學生，陸續提出「暫勿前往」的指示。