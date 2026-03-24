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冰島外長：重啟加入歐盟談判 符合國家利益
冰島加入歐洲聯盟（EU）的談判停滯已久，冰島外交部長古納斯多蒂爾（Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir）今天表示，投票支持重啟入盟談判，將「符合冰島的利益」。
法新社報導，冰島人民預計將於8月29日舉行公投，決定是否重啟自2015年起正式中止的加入歐盟談判。
冰島外長古納斯多蒂爾在葡萄牙里斯本一場記者會上表示：「在我看來，投下『贊成』票，去看看我們能與歐盟達成何種協議，是符合冰島利益的事。」
古納斯多蒂爾補充表示，如果「贊成」方勝出，且政府後續與歐盟達成協議，「那麼我們將針對成為歐盟第28個成員國舉行另一次公投」。
古納斯多蒂爾主張，鑑於「當前的地緣政治背景」，與歐盟建立更緊密的關係有其必要；目前情勢受到美國總統川普對北極地區日益增長的野心，以及他想要接管格陵蘭（Greenland）的意願所影響。
古納斯多蒂爾表示：「當涉及民主、自由和人權時，與擁有相同價值觀的志同道合國家站在一起，是如此重要。」
冰島最初於2009年提交加入歐盟的申請，當時冰島剛在前一年受到全球金融危機嚴重衝擊。
談判在2010年至2013年間進行，隨後中止，並在兩年後正式取消。
當被問及與歐盟達成任何協議的潛在癥結點時，古納斯多蒂爾提到了漁業，這是冰島經濟的一個關鍵產業。她堅稱：「這對我們至關重要。」
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