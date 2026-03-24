與中國洽談海警合作 菲律賓強調不涉聯合巡航

菲律賓外交部表示，菲律賓與中國正就海岸防衛隊（海警）合作進行磋商，但澄清不涉及或在「敏感作業海域」的合作，包括聯合巡航。

2024年6月，菲中雙方在仁愛暗沙海域爆發嚴重衝突，造成一名菲律賓海軍士兵斷指。同年7月，兩國於馬尼拉召開南海問題雙邊磋商機制（BCM）第9次會議，議題之一即包括恢復中國海警與菲律賓海岸防衛隊之間的交流。

中國駐菲律賓大使井泉日前在一場扶輪社演講中透露，菲中海岸防衛隊（即海警）合作備忘錄已完成約95%的草擬，預計可在下一輪雙邊政治對話中簽署。

然而，由於兩國在南海仍不時發生摩擦，菲律賓坊間對於與中國簽署此類合作文件抱持疑慮態度。菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）20日更公開表示，海岸防衛隊並未參與相關協商，特別是聯合巡航行動。

面對外界反應，菲律賓外交部海洋事務發言人維拉紐瓦（Rogelio Villanueva Jr.）昨晚發布聲明指出，菲律賓海岸防衛隊與中國海警就在2016年即已簽署備忘錄，設立「海岸防衛隊共同委員會」，雙方自2024年開始討論更新及修訂這份文件。

維拉紐瓦澄清，磋商旨在重啟「海岸防衛隊共同委員會」，作為雙方海岸防衛隊的正式溝通管道，並未尋求在「敏感作業海域」展開合作，特別是聯合巡航行動。

他強調，相關磋商都透過適當外交管道，並已通報所有相關決策部門首長，包括國家安全顧問、外交部長及菲律賓海岸防衛隊司令。

維拉紐瓦強調，菲律賓在處理對中事務的立場一貫，「接觸與提防乃相輔相成而非彼此矛盾」，馬尼拉將在適當情況下持續推動「務實」的海事合作，同時堅定捍衛國家利益。

有觀察人士指出，在南海議題上，菲律賓政府內部立場略有歧異。外交部傾向透過對話化解爭議，而海岸防衛隊與海軍則對北京缺乏信任，強調建立嚇阻能力與中國對抗。

為因應南海局勢，菲律賓海岸防衛隊與海軍正積極與美國、日本、加拿大、澳洲、紐西蘭等理念相近國家，定期在南海聯合巡航演習。