強硬護格陵蘭 丹麥大選現任總理有望連任
丹麥大選今天登場，總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）面對美國總統川普的格陵蘭議題展現強硬立場，可能讓她連任第3個任期；不過生活成本問題影響了她一貫的左派形象。
民調顯示，佛瑞德里克森所屬的社會民主黨（SocialDemocrats）的支持度，是二次大戰前夕以來最弱的。許多丹麥人指責她，未能有效維護北歐的福利體系，也有不少人對她近7年的執政漸感倦怠。
48歲的佛瑞德里克森提早數個月宣布選舉，這與原訂的10月還有一段距離。觀察人士認為，由於川普今年1月揚言掌控格陵蘭，也不排除動用軍事手段，佛瑞德里克森則趁機宣布提早大選，是順勢抬升自身的民調聲望。
不過，格陵蘭議題如今已回歸較為冷靜的外交協商，熱度已被丹麥國內其他議題所取代，諸如財富稅、移民問題。
儘管如此，佛瑞德里克森仍以自己「強而有力且經驗豐富」的領導特質為競選主軸，強調她將帶領600萬國民處理與華府複雜關係，以及因應歐洲對俄烏戰爭的立場。
她說：「不應該讓俄羅斯獲勝；而格陵蘭也不是待價而沽的商品。」
自2019年執政以來，佛瑞德里克森是40多年來首位成功跨越丹麥左右派鴻溝的總理，但她的聯合政府如今恐失去國會多數席次。
政治分析家恩格爾（Hans Engell）指出：「在某種程度上，這次選舉就是佛瑞德里克森的選舉。」部分選民認為她是危機時期的合適領導人，但也有人批評她的領導風格過於專斷。
佛瑞德里克森所屬社會民主黨，先前因為強硬庇護改革派，而流失一部分左派支持。但自格陵蘭危機後，社民黨民調從去年12月的17%低點，回升至21%左右。
不過，佛瑞德里克森的左派聯盟，預料僅能在丹麥國會（Folketing）179總席次中拿下約85席，這還不到半數門檻。
然而，佛瑞德里克森依然被看好組成下一屆政府，因為她會有左翼盟友繼續力挺，加上對手右派陣營內部分歧；此後丹麥政黨陣線也會逐漸回歸到傳統的左右對立格局。
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