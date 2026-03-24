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中國若攻台美是否協防 學者：攸關美國際信譽

中央社／ 華盛頓23日專電

美國學者葛來儀在一場研討會指出，台灣是美國國際信譽的核心，如果中國攻擊台灣美國不協防，世界各國觀察美國舉動，認為必須走向自我防衛，可能更多國家因此發展核武，美國國際領導力將面臨挑戰。

「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）與蘭德公司（RAND Corporation）去年中起舉行系列專家討論會，亞太學者群就「海峽路口，美國對台政策路徑」議題提出看法．並於23日發表專家報告並舉行研討會。

「德國馬歇爾基金會」（The German MarshallFund）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）指出，首先，台灣的民主韌性很重要，因為相對於中國共產黨，台灣是其他的選項，展現民主得以在中華民族社會運行，是向全球證實的實例。

第二，台灣對美國經濟極其重要，去年由於晶片及資通訊零件，台灣成為美國第4大貿易夥伴，重要性超越德國。台灣先進半導體在全球供應鏈佔比達9成，雖然川普政府官員希望美國能佔4成，台灣也有不同看法，但這對美國是挑戰，也對美國維持經濟競爭力與繁榮非常重要。

葛來儀表示，台灣是美國國際信譽的核心，這有關地位象徵性。如果中國攻擊台灣美國不協防，不光在亞洲，各國會觀察美國舉動，認為必須走向自我防衛，可能更多國家因此發展核武。無論在亞洲或其他地區，這隱含美國國際領導力面臨挑戰。

「外交關係協會」（CFR）研究員塞克斯（DavidSacks）就台海現狀指出，多數人認為當前政治現狀，台灣是獨立實體，擁有軍隊、外交政策、政治體制並舉行選舉。但在基本事實與各方認定的運作戰略上，台北、華府與北京就台海現狀各朝不同方向推進，北京當然積極朝統一方向施壓；美國反向維持台灣自治。他不確定各方在台海架構上的看法對實際發展是有用的。

他說，台海局勢變化很大，各方都在施壓，試探紅線與界線一級壓力可到哪裡。

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