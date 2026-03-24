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烏稱俄涉軍援伊朗 籲西方提供武器打擊生產設施

中央社／ 紐約23日綜合外電報導

烏克蘭資深外交官麥尼克（Andriy Melnyk）今天表示，俄羅斯運交伊朗現代化無人機，這讓其生產設施成為合法軍事打擊目標。他呼籲西方提供烏克蘭打擊這些設施的長程武器。

路透社報導，烏克蘭常駐聯合國代表麥尼克今天表示，俄羅斯提供伊朗無人機及其他軍事支援，代表俄羅斯在戰爭中已成為伊朗主要共犯。他指出，這些「見證者」（Shahed）無人機係由伊朗設計，但經過俄羅斯現代化改良，俄羅斯自2022年2月全面入侵烏克蘭以來，一直使用這類無人機攻擊烏克蘭。

麥尼克在聯合國安全理事會關於俄烏戰事的特別會議中表示：「近期伊朗衝突顯示，這場危機與俄羅斯的軍事入侵及克里姆林宮邪惡帝國主義的目標，關聯緊密。」

麥尼克表示，俄羅斯獲伊朗授權，生產並交付伊朗改良版本的「見證者」無人機，此舉帶來前所未見的對立，伊朗將可長期攻擊波斯灣國家及當地美軍，進一步破壞區域穩定並威脅全球經濟。

俄羅斯的無人機生產設施，應被視為「對抗神權政體軍事行動中的合法打擊目標」。

麥尼克說，烏克蘭已在打擊俄羅斯無人機生產設施，因為這些武器對人民與基礎設施形成威脅，但若能獲得新的武器與資源，行動將更為有效。

他表示：「提供烏克蘭長程打擊武器，協助提升國產長程飛彈產能，有助於中東邁向和平的集體努力。」他也指出，烏克蘭已派遣數百名專家前往波斯灣地區，協助當地國家防禦無人機攻擊。

麥尼克還表示，俄羅斯運交伊朗攻擊直升機，明顯違反聯合國武器管制規定。

麥尼克告訴安理會，伊朗戰事為俄羅斯戰爭機器提供「新的生命線」。大幅上漲的油價，正支撐著莫斯科陷入困境的經濟。

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