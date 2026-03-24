義大利司改公投未過震撼政壇 被視為梅洛尼罕見挫敗

義大利右派執政聯盟支持的司法改革公投案23日傍晚結果出爐，反對票獲得近54%，贊成票獲得約46%，公投案未過關，在義大利政壇投下震撼彈，不少義大利輿論與國際媒體解讀為對總理梅洛尼的重大打擊。

義大利22、23日針對司法改革舉行憲法公投，核心內容是將檢察官與法官職業體系分離。儘管總理梅洛尼（Giorgia Meloni）事前已強調這不是對她的信任投票，她不會因公投案未過下台，但在右派具有執政優勢情況下，公投案未過關仍使許多人跌破眼鏡。

多家義大利媒體提到，這是梅洛尼上任3年多來面臨的首次選舉失利，這次重擊發生在2027年大選前夕，義大利目前由3個右派政黨組成的執政聯盟，穩定性也可能出現變局。

針對選舉結果，梅洛尼低調表示「政府尊重義大利人的決定，並將繼續前進」。

在野黨則一片歡慶。左派民主黨黨魁施萊恩（EllySchlein）表示，此次公投向梅洛尼發出明確政治信號，「政府必須認真反思投票結果，停止閉門造車，傾聽民意並著手解決真正的優先事項，包括醫療保健、能源成本、產業政策」。

● 多數年輕人投反對票 成觀察指標

此次公投在義大利掀起話題，投票率高達58.93%。備受關注的現象是，根據義大利國家電視台（RAI）引述數據，18到34歲年輕人有多達61%投反對票。

即將自羅馬智慧大學政治系畢業的錫利瓦桑（PeterSrinivasan）告訴中央社，他投下反對票，因為不樂見義大利政治氛圍陷入極化、對立，公投案通過造成現行制度改變，可能加劇人民的分裂。

錫利瓦桑表示，「選舉前幾天，我幾乎確信我會投贊成，但後來我意識到國家局勢變得非常兩極化，民眾幾乎分成兩派，我不認為應該這樣操作政治」。

梅洛尼在公投前夕，接受義大利饒舌歌手費德茲（Fedez）的PODCAST訪問爭取年輕票，似乎也成為兩面刃。錫利瓦桑表示，司改公投內容非常複雜，一般義大利人不易理解，他不認同總理的宣傳方式，是選擇接受一個與政治議題完全無關的網紅訪問。