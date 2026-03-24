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金正恩：北韓擁核不可逆轉 警告南韓勿挑釁

中央社／ 首爾24日綜合外電報導
北韓領導人金正恩。（歐新社）
北韓領導人金正恩。（歐新社）

北韓官方媒體今天報導，北韓領導人金正恩（Kim Jong Un）表示，北韓作為擁核國家的地位永遠不會改變。他並稱南韓為「最敵對國家」。

金正恩在平壤（Pyongyang）對北韓最高決策機構─最高人民會議演說時表示：「我們堅持鞏固擁核國家的地位，這是不可逆轉的路途，同時也要積極加強對敵人勢力的鬥爭。」

北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩這一長篇政策演說涵蓋核武、防禦政策、經濟目標與對南韓關係等廣泛議題。

他強調：「依據憲法賦予的使命...我們將進一步擴大與發展自衛性核嚇阻力量。」他明確提到核武。

金正恩稱說，以擴大核武來鞏固核武國家地位「完全正當」。

金正恩談到南方鄰國時語氣強烈，稱南韓為「最敵對國家」。

他強調，平壤將對任何「侵犯我國的行為」毫不留情地報復，「不會有絲毫考量或猶疑」。

儘管南韓總統李在明（Lee Jae Myung）自去年6月上任以來，曾多次提出要與北韓無條件對話，但北韓對這些善意置之不理，金正恩在言語上對首爾仍然強硬。

北韓中央通信社稍早報導，最高人民會議再次選舉金正恩為國務委員會委員長，但未透露是否全票通過或有無異議。

李在明 核武 南韓 金正恩

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