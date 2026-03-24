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英國驅逐艦歷時近2週抵東地中海 支援防衛任務

中央社／ 倫敦23日專電

英國10日向東地中海部署防空驅逐艦「龍號」（HMS Dragon），以強化在中東地區的自我和集體防衛。英國國防大臣希利今天在國會證實，「龍號」已抵達東地中海，今晚開始執行任務。

希利（John Healey）說，「龍號」將整合進英國與盟友在賽普勒斯的防衛任務。英國在賽普勒斯有2座軍事基地。

「龍號」10日自英格蘭南部朴茨茅斯（Portsmouth）軍港啟程，通常約一週的航程「龍號」卻耗時近兩週。英國「三軍新聞網」（ForcesNews）報導，原因包括天候海象不佳，以及人員在途中緊急加強訓練，以應對伊朗的無人機機群與彈道飛彈攻勢。

「龍號」另曾在直布羅陀補給物資和實施人員替換。希利之前曾在國會表示，原本需時6週的整備工作，「龍號」趕在6天之內疾速完成，這得歸功於相關人員日以繼夜、24小時輪班努力。

希利今天在國會就中東情勢發表聲明並接受質詢。數名議員關切，伊朗是否有能力自本國境內以飛彈威脅英國。

伊朗近日向英美在印度洋狄耶戈加西亞島（DiegoGarcia）的聯合軍事基地發射飛彈；以色列隨後表示，伊朗已擁有「可以打到倫敦、巴黎或柏林」的飛彈。

伊朗與狄耶戈加西亞相距近4000公里，與倫敦之間的距離超過4000公里。在伊朗近日試圖打擊狄耶戈加西亞基地之前，外界多認為伊朗擁有的飛彈射程不超過2000公里。

希利今天證實，有兩枚伊朗飛彈在20日凌晨往狄耶戈加西亞基地方向飛行，其中一枚在途中墜落，另一枚遭美軍擊落，兩枚飛彈「皆未能接近狄耶戈加西亞」、落點「皆距離狄耶戈加西亞相當遠」。

此外，英國當時沒有特別採取行動的必要，部隊各項任務目前照常執行。

至於英國本土是否可能遭伊朗飛彈襲擊，希利說，未有評估結果顯示伊朗正以英國為（飛彈）打擊目標，且英國具備必要的資源和盟友關係，以應對「任何種類的攻擊」、確保國家安全。

希利表示，英國除了本身有海、陸、空層層防禦，還有與北大西洋公約組織（NATO）盟國的集體防衛機制。此外，政府持續追蹤在英國境內的潛在威脅，去年起即進一步強化在網路等領域的防衛措施，並提高對各軍事基地的安全維護。

然而，19日下午在蘇格蘭曾有一男一女試圖闖入英國海軍克萊德基地（HMNB Clyde），隨即遭警方逮捕。

克萊德基地位於蘇格蘭西部，是英國海軍在蘇格蘭的總部，也是英國核潛艦基地。警方資訊顯示，被逮捕的是一名34歲伊朗男性和一名31歲羅馬尼亞女性。

在此之前，18日有一名40歲具伊朗和英國雙重國籍的男子以及一名22歲伊朗公民，因為非法協助伊朗情報機關，遭英方以「國家安全法」相關罪名起訴。

倫敦警方表示，這2名男子涉嫌秘密監控大倫敦地區猶太社群相關地點及個人。英國外交部今天曾就此案召見伊朗駐英大使，而就在大使被召見前，倫敦今天凌晨驚傳縱火案。

根據警方資訊，4輛停在某猶太會堂停車場、與猶太志工組織有關的救護車起火燃燒，監視器畫面顯示曾有3名男子向救護車傾倒助燃劑，並在點火後逃逸。

警方已定調這起事件為「反猶仇恨犯罪」，且未排除伊朗涉入的可能性。目前還沒有人遭逮捕。

希利今天在國會表示，自2月底最新一波中東戰爭爆發以來，伊朗已在區域內對12個國家發動攻擊，總計發射超過3500個飛彈和無人機。法國和美國已有軍員陣亡，英國則仍全員健在。

希利提到，英國太空司令部每天追蹤監控伊朗的飛彈活動，為英國武裝部隊和在中東地區活動的盟友夥伴提供早期預警。

此外，英國很快將向巴林部署輕型多用途飛彈（LMM）且附加訓練，並向科威特部署「疾速哨兵」（Rapid Sentry）陸基防空飛彈系統。

希利指出，「疾速哨兵」經實戰驗證，在中東地區的反無人機作戰中，展現卓越性能。

至於如何解除伊朗對荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）的實質封鎖，希利表示，這是與盟友密切合作、有多國資源投入才能解決的問題。英國目前已採取的措施包括向主責中東戰區的美軍中央司令部（USCentral Command）派遣軍事規劃人員，協助擬定行動方案。

此外，英國將向中東地區加速部署獵雷設備和無人機。

羅馬尼亞 彈道飛彈 英格蘭

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