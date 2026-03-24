哥倫比亞運輸機墜毀 傳約80軍人據信罹難

哥倫比亞軍方今天表示，一架運輸機在哥倫比亞南部墜毀，約80名軍人據信罹難。

一名軍方消息人士告訴法新社，這架力士C-130式（Hercules C-130）運輸機在位於哥國南部邊境地區的萊吉薩莫港（Puerto Leguizamo）起飛時墜毀，據信機上搭載兩個排的軍人，約80人。

不過路透社引述當地媒體BluRadio報導，機上載有110名士兵，墜機地點距離市區僅3公里。

哥倫比亞國防部長桑傑士（Pedro Sanchez）表示，確切遇難人數和事故原因仍待釐清。

哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）在社群平台X發文說：「我希望這起本不該發生的駭人意外沒有造成任何死傷。」他批評官僚障礙導致他的軍隊現代化計畫延誤。