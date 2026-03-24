韓國能源供應風險急升 外長與伊朗通話籲確保荷莫茲海峽航行安全

韓國外交部表示，部長趙顯今天與伊朗外長阿拉奇通話，他要求對方確保韓國船舶能夠安全通過具戰略重要性的能源航運要道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

法新社報導，自從2月28日美國和以色列對伊朗發動攻擊開啟戰爭後，荷莫茲海峽實際上呈現封鎖。由於韓國約70%的原油進口需要通過這條水道，使其面臨愈來愈大的能源供應風險。

這場危機已迫使韓國實施燃料價格上限，創下接近30年來首見。根據全球統計資訊網站Worldometer的數據，2024年底時韓國石油用量約為每日250萬桶。

韓國外交部透過聲明表示，趙顯在通話中向阿拉奇（Abbas Araghchi）呼籲「停止攻擊波斯灣國家的平民和民用設施，並確保荷莫茲海峽的航行安全，同時採取措施來緩和緊張情勢及穩定全球能源供應」。

趙顯還對伊朗外長指出，目前有多艘不同國家的船隻停泊在荷莫茲海峽，其中包括韓國船舶；而全球1/5的石油和天然氣供應要經過這道海峽。