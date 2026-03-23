快訊

看病前先問AI已成就醫習慣？ 醫揭臨床觀察「這一點」...恐已是趨勢

聽新聞
0:00 / 0:00

丹麥曾擬毀格陵蘭機場跑道 專家：刻意給美國訊息

中央社／ 斯德哥爾摩23日專電

丹麥廣播公司報導，在今年1月進行「北極耐力行動」聯合軍演，丹麥士兵運送大量炸藥與血液庫存到格陵蘭，必要時準備炸毀機場跑道，以避免美國攻擊。消息曝光後，專家認為這是丹麥刻意釋放給美國的訊息。

丹麥廣播公司（DR）報導，丹麥與盟國在今年1月進行北極耐力行動（Operation Arctic Endurance）聯合軍演時，丹麥士兵帶著大量炸藥到格陵蘭，若美國真的發動攻擊，便會立即炸毀首都努克（Nuuk）與康克魯斯瓦克（Kangerlussuaq）的機場跑道，避免美國空軍降落。丹麥士兵也從哥本哈根運送大量血袋到格陵蘭，以備不時之需。

格陵蘭廣播公司（KNR）報導，北極耐力行動表面上是因應美國對格陵蘭與北極地區軍事防衛不足的情況，為了顯示丹麥與歐洲各國有能力抵抗俄羅斯而進行，但事實上，專家認為美國將這項軍演視為威脅。

格陵蘭廣播公司訪問專家發現，一般軍事演習通常不需要準備大量炸藥與血袋，可見丹麥政府當時對於美國攻擊已經做好最壞打算。

國際政治學者雅可布森（Peter Viggo Jakobsen）認為，丹麥廣播公司的報導顯示那不只是一場演習，而是防禦美國攻擊的準備。給美國明確訊息，「不要到格陵蘭來，你們不受歡迎」。這也是消息會在媒體露出的原因。

他認為，有這麼多政府、軍方高層提供消息，也顯示丹麥政府想要釋放丹麥將堅定保衛格陵蘭的訊息給美國。

北極安全政策專家傑考布森（Marc Jacobsen）也同意這個說法，他認為在一般軍事演習中不會假設有大量人員受傷需要輸血，軍事演習中更不可能準備炸毀機場跑道。特別是丹麥、法國、德國高層口徑一致證實這場行動的細節，以及共同表示會盡其可能防衛格陵蘭更是證明北極耐力行動不是一場單純的軍事演習。

丹麥廣播公司的報導發布後，引起格陵蘭人的不同反應，住在格陵蘭的Taffi對中央社表示，很多人聽到這個消息對丹麥政府的隱瞞感到不滿，認為會讓格陵蘭人陷入危險；但也有不少人認為，消息在這時候釋出讓他們感到安心，若在當下就被告知，可能會引起社會恐慌。

「民主聯盟基金會」總監帕列羅－普萊斯納（JonasParello-Plesner）對中央社表示，丹麥廣播公司的報導看得出這屆丹麥政府是危機政府，1月的格陵蘭威脅也讓丹麥總理獲得更多希望在不確定的局勢中尋找穩定的選民支持。但這個新聞對即將到來的丹麥大選應不會有太大影響，因為目前看來丹麥所有政黨對於保衛格陵蘭的立場都是一致的。

俄羅斯 中央社 美國

延伸閱讀

美國大使稱日相「已承諾」派艦 日本政府否認

丹麥明舉行國會選舉 川普成了執政黨最佳助選員 大選聚焦核電解禁

政府欠薪機場安檢大排長龍 川普下令移民官上崗

以色列稱伊朗飛彈可威脅歐洲 英國態度保留

相關新聞

川普：不清楚伊朗在說什麼 美伊昨晚進行會談 「這時」將達成協議

對於伊朗媒體否認美伊兩國有接觸一事，美國總統川普23日向福斯商業台（Fox Business）表示，不清楚他們在說什麼，最近一次與伊朗會談是在昨晚進行。

台韓入境名稱爭議延燒 台灣外交部警告：反制升級

台灣外交部警告若韓國不回應入境名稱爭議，將在4月1日起將韓國名改為「KOREA（SOUTH）」以示反制。韓國電子入境卡標示「中國（台灣）」，引發台、韓、中爭論，外交部及總統皆表示關切。

丹麥明舉行國會選舉 川普成了執政黨最佳助選員 大選聚焦核電解禁

丹麥明天將投票選舉新國會，是否解除長達40年的核電禁令，以及離岸風電開發商沃旭能源（Orsted）的未來走向，皆是各界關注的政見焦點。現任總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）領導的社會民主黨去年底在地方選舉慘敗，卻因美國總統川普再次揚言要接管格陵蘭，如今角逐連三度執政的勝算大增。

金正恩再獲任國務委員長 南韓憂「兩國敵對關係」入憲

國營北韓中央通信社報導，領導人金正恩再次獲任命為國務委員會委員長。

攸關台灣命運 川普傳可能在川習會示好而口頭承諾這個

川普和習近平的高峰會因中東戰爭延後六周，讓中國大陸因這場戰爭而增添籌碼，有更多時間對各項議題預做準備。而對台灣來說，最擔心莫過於川普可能至少在口頭上更有意討好習近平，陷極其凶險。

倫敦房子租不起 客廳改建臥室、多人共享1戶成常態

英國倫敦的高房價正徹底改寫成年人生活方式，許多人不但買不起房，連租屋都租不起，愈來愈多35歲以上的人被迫和多名室友合租公寓，甚至延後搬離父母家。英國最大合租搜尋網站SpareRoom指出，英國35歲以上成人透過合租節省房租的比率明顯增加；英國智庫決議基金會（Resolution Foundation）甚至指出，許多出租房屋不再有客廳，以騰出空間建造額外臥室。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。