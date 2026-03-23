法國選舉 主流政黨 力擋極右派國民聯盟

法國廿二日的市長選舉儘管是地方層級，結果未必能準確預測全國選舉，但這次投票仍提供一年後總統選舉觀察風向球，顯示極右派「國民聯盟」並非勢不可擋。

法國將在明年四月舉行總統大選。路透報導，先前的主流看法是，現任總統馬克宏兩屆任期讓多數選民反感，中間派勢力因此削弱，國民聯盟領袖巴德拉成為總統大選明顯的領跑者。

國民聯盟在這次市長選舉未能拿下任何一線大城，特別是未能在第二大城馬賽勝出，在附近城市土倫也失利，削弱了外界對國民聯盟二○二七年必然上台的印象。

選舉結果顯示，只要主流政黨能有效組織，仍有能力阻擋國民聯盟，特別是在大城市。許多法國都會選民仍對國民聯盟抱持負面看法，國民聯盟主打限制移民、強調民族認同、質疑歐盟等政策，較難獲得都會選民認同，因為都會區通常教育程度較高、較國際化、支持歐盟並包容移民。

國民聯盟的擴張並未全面停滯。在保守色彩濃厚的尼斯，國民聯盟支持的齊歐堤擊敗馬克宏力挺的候選人。國民聯盟也拿下一些中小型城市，並讓黨籍市議員人數增加十三倍。

不過，儘管馬克宏個人支持度不高，中間派整體表現仍優於預期。前總理菲力普成功守住港都勒哈佛市長職位，逆勢擊敗民調預測，進一步鞏固他作為二○二七年對抗國民聯盟最有力中間派候選人地位。

親馬克宏候選人在波爾多、安錫等地也取得意外勝利，並在土魯斯等城市透過結盟擴大影響力。但整體情況仍因地而異，親馬克宏陣營在里昂、尼斯與波城失利，前總理白胡未能保住波城市長職位。

本次選舉也向主流左派傳達明確訊號，也就是不與極左派政黨「不屈法國」（ＬＦＩ）合作表現反而更好。ＬＦＩ近期因多項爭議而支持度受影響，包括里昂一名極右派活動人士遭殺害風波，以及ＬＦＩ領袖梅蘭雄言論被控反猶。

在巴黎，社會黨候選人葛瑞格華拒與ＬＦＩ合作並成功勝出。在馬賽，社會黨帕揚也與ＬＦＩ保持距離，擊敗國民聯盟。

相對地，在土魯斯等城市，社會黨與ＬＦＩ聯盟均告敗選。這顯示左派正面臨戰略抉擇，明年總統選舉可能會出現兩種不同路線的左派競爭。

這次選舉另一個趨勢，就是主打環保的綠黨表現下滑。綠黨曾在二○二○年選舉拿下多個大城市市長，這次未能重現。

在生活成本危機與地緣政治動盪之下，環保議題似乎已從選民優先事項中滑落。綠黨市長在史特拉斯堡、波爾多等城市都連任失利。在里昂，現任綠黨市長僅以些微差距連任。