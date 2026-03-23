法國選舉 巴黎左翼蟬聯 極右派奪尼斯

社會黨籍的葛瑞格華廿二日在巴黎市長選舉勝出，成為法國首都新市長。開票結果顯示，傳統左派與右派勢力在這次地方首長和議會選舉皆取得明確斬獲，極右派則在蔚藍海岸城市尼斯拿下重大勝利。

儘管計票工作持續進行，大幅領先保守派對手達提的葛瑞格華已宣布勝選，達提也承認敗選。

與現任市長伊達戈同屬社會黨的前副市長葛瑞格華說：「今晚屬於某種巴黎願景的勝利：充滿活力的巴黎、進步的巴黎。」隨後他騎自行車穿梭巴黎街頭，前往市政廳。

葛瑞格華的勝利，讓巴黎這座已連續廿五年由社會黨執政的城市繼續留在左派手中。他表示，巴黎選民已向極右派國民聯盟傳達訊息，「巴黎不是也永遠不會成為極右城市」。他的對手達提獲得一名退選的極右派候選人支持。

葛瑞格華曾任社會黨籍巴黎前市長德拉諾埃的幕僚長。二○○一年首度當選市長的德拉諾埃，將首都執政權從右派手中奪回。

葛瑞格華其後在社會黨籍法國前總統歐蘭德任內擔任總理艾侯的幕僚長。二○二四年他代表巴黎市競選國會議員勝利後，辭去巴黎副市長職位。

葛瑞格華生於巴黎東北郊區，家族有法國共產黨的背景，雙親分別是教師和公務員。年幼時父母離異後，他搬到法國西部成長，直到完成學業後才重返巴黎。由於巴黎生活成本飆漲，迫使中產和勞工階級紛紛搬離，住房議題成為葛瑞格華競選時的重點之一。

法國選民廿二日參與多個主要城市在內共一千五百個市鎮的市政選舉最終輪投票。市長及市議員任期六年。

在蔚藍海岸重要都市、第五大城尼斯，極右派陣營奪得市長寶座而受到矚目。原為保守派的齊歐堤與極右派領袖瑪琳．雷朋領導的國民聯盟合作，最終勝出。

不過，雷朋所屬政黨在數個列為重點攻堅城市落敗，包括地中海岸的第二大城馬賽，現任左派市長帕揚擊敗極右派對手阿利西奧。

極右派也在南部城市尼姆及地中海重要海軍基地土倫敗給主流陣營，兩地原本是國民聯盟鎖定的重點目標。

雷朋與國民聯盟主席巴德拉試圖正面解讀選舉結果，表示國民聯盟如今將在法國數十個城市掌控市政廳。巴德拉表示：「國民聯盟及其候選人正在實現本黨史上最大突破。」

不過，國民聯盟候選人未能拿下任何大型城市，顯示該黨在都會區仍面臨阻礙。