快訊

川普：和談若奏效 荷莫茲海峽將迅速重啟美伊共同控制

台南仁德廢五金汽車回收場火災 1外籍移工死亡

超馬健將胸痛以為「吃太辣」 就醫後驚見95%血管阻塞

聽新聞
0:00 / 0:00

法國前總理喬斯班辭世 任內實施35小時工時制及同性民事結合

中央社／ 巴黎23日綜合外電報導

法國社會黨籍前總理喬斯班（Lionel Jospin）的家屬今天告訴法新社，喬斯班已於昨天辭世，享壽88歲。他任內法國開始實施每週35小時工時制，以及同性伴侶可簽署民事結合合約。

喬斯班於1997至2002年在法國右派前總統席哈克（Jacques Chirac）任內擔任總理，形成法國「左右共治」時期。家屬透露他之前動了一場「嚴重手術」，並於今年1月返家休養，此外未提供更多資訊。

經濟學者出身的喬斯班任內採取務實的經濟路線，成功降低失業率及刺激經濟成長；他還努力消除貪腐，只任用無醜聞的閣員。但為他任期下定義的是，數項社會改革。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在社群媒體平台X發文讚揚喬斯班，提到他的「嚴謹、勇氣及追求進步的理想」。

喬斯班於1937年7月12日出生在巴黎西南郊的默東（Meudon）一個中產階級新教家庭，畢業於法國頂尖菁英學府國家行政學院（ENA）。他最早任職法國外交部，之後轉任經濟學教授。

喬斯班後來加入社會黨，參與時任黨魁密特朗（Francois Mitterrand）的改革行列。1981年密特朗當選法國首位社會黨總統後，他最信任的幕僚喬斯班接下黨魁一職。

喬斯班其後擔任過國會議員和教育部長，並於1995年首度參選總統，但以些微差距敗給席哈克。

2年後喬斯班某方面來說復仇成功，當時席哈克解散國會提前改選，卻讓社會黨贏得勝利。席哈克於是任命喬斯班擔任總理，開啟法國5年的「左右共治」（cohabitation）。

喬斯班任內除了讓法國每週工時減少4小時，還通過允許民事結合關係的「公民共同責任契約」（PACS）法，為10多年後通過的同性婚姻法奠定基礎。

2002年喬斯班再度挑戰總統大位，卻在首輪敗給當時法國極右派領袖尚馬力．雷朋（Jean-Marie LePen）、也是目前極右派領袖瑪琳．雷朋（Marine LePen）之父，而無緣與競選連任的席哈克在第二輪再戰高下，此後他便淡出政壇。

中產階級 社群媒體 馬克宏

延伸閱讀

巴黎續由社會黨執政 市長當選人聚焦住房極右派議題

法國左翼蟬聯巴黎市長 極右派在尼斯奪重大勝利

1分鐘看世界／南韓新央行總裁人選 總統提名 BIS 主管申鉉松

陳宏星掌駐法台灣文化中心為台搭橋 談陸方干預成反向宣傳

相關新聞

川普：不清楚伊朗在說什麼 美伊昨晚進行會談 「這時」將達成協議

對於伊朗媒體否認美伊兩國有接觸一事，美國總統川普23日向福斯商業台（Fox Business）表示，不清楚他們在說什麼，最近一次與伊朗會談是在昨晚進行。

台韓入境名稱爭議延燒 台灣外交部警告：反制升級

台灣外交部警告若韓國不回應入境名稱爭議，將在4月1日起將韓國名改為「KOREA（SOUTH）」以示反制。韓國電子入境卡標示「中國（台灣）」，引發台、韓、中爭論，外交部及總統皆表示關切。

丹麥明舉行國會選舉 川普成了執政黨最佳助選員 大選聚焦核電解禁

丹麥明天將投票選舉新國會，是否解除長達40年的核電禁令，以及離岸風電開發商沃旭能源（Orsted）的未來走向，皆是各界關注的政見焦點。現任總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）領導的社會民主黨去年底在地方選舉慘敗，卻因美國總統川普再次揚言要接管格陵蘭，如今角逐連三度執政的勝算大增。

金正恩再獲任國務委員長 南韓憂「兩國敵對關係」入憲

國營北韓中央通信社報導，領導人金正恩再次獲任命為國務委員會委員長。

攸關台灣命運 川普傳可能在川習會示好而口頭承諾這個

川普和習近平的高峰會因中東戰爭延後六周，讓中國大陸因這場戰爭而增添籌碼，有更多時間對各項議題預做準備。而對台灣來說，最擔心莫過於川普可能至少在口頭上更有意討好習近平，陷極其凶險。

倫敦房子租不起 客廳改建臥室、多人共享1戶成常態

英國倫敦的高房價正徹底改寫成年人生活方式，許多人不但買不起房，連租屋都租不起，愈來愈多35歲以上的人被迫和多名室友合租公寓，甚至延後搬離父母家。英國最大合租搜尋網站SpareRoom指出，英國35歲以上成人透過合租節省房租的比率明顯增加；英國智庫決議基金會（Resolution Foundation）甚至指出，許多出租房屋不再有客廳，以騰出空間建造額外臥室。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。