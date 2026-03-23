伊朗警告沿海若遭攻擊 將海上布雷、切斷波斯灣航道

伊朗國防委員會今天透過官方媒體表示，南部沿海或島嶼若遭攻擊，伊朗將在海上布雷，全面切斷波斯灣航道。

美國新聞網站Axios報導，美國正考慮占領或封鎖伊朗主要石油出口樞紐哈格島（Kharg Island），以施壓德黑蘭當局重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）供所有船隻通過。

伊朗國防委員會聲明指出：「任何企圖攻擊伊朗沿海或島嶼的行為，都將導致波斯灣所有航道被各類海上水雷封鎖，包括可從海岸投放的漂浮式水雷。」

聲明中還說，「一旦發生這種情況，整個波斯灣實際上將長期處於類似荷莫茲海峽的（封鎖）狀態…不要忘記，1980年代超過100艘掃雷艦都未能清除少數幾枚海上水雷的失敗經驗。」

國防委員會並重申，非交戰國家只有透過與伊朗協調，才能通過荷莫茲海峽。