快訊

川普：過去2天與伊朗進行良好對話 延後5天打擊能源設施

聽新聞
0:00 / 0:00

路透：俄國波羅的海港口遇襲 暫停出口原油及燃料

中央社／ 莫斯科23日綜合外電報導

兩名業界消息人士今天告訴路透社，俄羅斯最大石油出口樞紐—波羅的海沿岸的普里莫斯克港以及烏斯特盧加港遭無人機攻擊後，昨天起暫停出口原油與燃料。

路透社報導，俄國暫停出口之際，正值美國聯手以色列伊朗發動戰爭，導致伊朗關閉荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），全球油料供應短缺。

俄羅斯列寧格勒州（Leningrad）州長卓茲登柯（Alexander Drozdenko）表示，普里莫斯克港（Primorsk）的多個燃料儲存設施遭無人機攻擊後起火，但他並未提到暫停出口油品一事。

目前還不清楚烏斯特盧加港（Ust-Luga）有無任何損壞情況。

經營這兩座港口的俄羅斯國家石油運輸公司（Transneft）未立刻回應置評要求。

普里莫斯克港每日原油出口能力逾100萬桶，是俄羅斯烏拉爾原油（Urals）及高品質柴油的主要出口樞紐。

另據消息人士的說法，去年烏斯特盧加港出口3290萬公噸的油品，普里莫斯克港則為1680萬公噸。

烏斯特盧加港每日可處理約70萬桶原油出口。

烏克蘭為瓦解俄羅斯戰時經濟、對抗俄方4年前發動並持續至今的全面侵略，經常攻擊俄國石油出口設施與煉油廠。對於這次波羅的海港口遇襲，烏克蘭並未置評。

伊朗 烏克蘭 以色列

延伸閱讀

中東衝突升溫風險 00715L 攀升10%

若美伊今天停火！能源供應何時回穩？經濟學人解答最快這時間

川普促伊朗48小時內重啟荷莫茲海峽 油價上漲

中東戰火拖累全球／油價運費雙漲 亞洲經濟堪憂

相關新聞

丹麥明舉行國會選舉 川普成了執政黨最佳助選員 大選聚焦核電解禁

丹麥明天將投票選舉新國會，是否解除長達40年的核電禁令，以及離岸風電開發商沃旭能源（Orsted）的未來走向，皆是各界關注的政見焦點。現任總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）領導的社會民主黨去年底在地方選舉慘敗，卻因美國總統川普再次揚言要接管格陵蘭，如今角逐連三度執政的勝算大增。

金正恩再獲任國務委員長 南韓憂「兩國敵對關係」入憲

國營北韓中央通信社報導，領導人金正恩再次獲任命為國務委員會委員長。

攸關台灣命運 川普傳可能在川習會示好而口頭承諾這個

川普和習近平的高峰會因中東戰爭延後六周，讓中國大陸因這場戰爭而增添籌碼，有更多時間對各項議題預做準備。而對台灣來說，最擔心莫過於川普可能至少在口頭上更有意討好習近平，陷極其凶險。

倫敦房子租不起 客廳改建臥室、多人共享1戶成常態

英國倫敦的高房價正徹底改寫成年人生活方式，許多人不但買不起房，連租屋都租不起，愈來愈多35歲以上的人被迫和多名室友合租公寓，甚至延後搬離父母家。英國最大合租搜尋網站SpareRoom指出，英國35歲以上成人透過合租節省房租的比率明顯增加；英國智庫決議基金會（Resolution Foundation）甚至指出，許多出租房屋不再有客廳，以騰出空間建造額外臥室。

澤倫斯基：重創俄前線攻勢 籲美結束莫斯科侵略

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，俄羅斯試圖加強前線攻勢，但烏軍已讓對方蒙受重大損失...

有錢人都怎麼投資？中東戰火衝擊股市 日專家曝3大應對法

3月以來，台股在2000點間劇烈波動，日經指數也隨之大幅震盪。當多數投資人在社群媒體上哀鴻遍野、急著「砍單」時，真正的富裕人士卻異常冷靜。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。