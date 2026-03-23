路透：俄國波羅的海港口遇襲 暫停出口原油及燃料

兩名業界消息人士今天告訴路透社，俄羅斯最大石油出口樞紐—波羅的海沿岸的普里莫斯克港以及烏斯特盧加港遭無人機攻擊後，昨天起暫停出口原油與燃料。

路透社報導，俄國暫停出口之際，正值美國聯手以色列對伊朗發動戰爭，導致伊朗關閉荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），全球油料供應短缺。

俄羅斯列寧格勒州（Leningrad）州長卓茲登柯（Alexander Drozdenko）表示，普里莫斯克港（Primorsk）的多個燃料儲存設施遭無人機攻擊後起火，但他並未提到暫停出口油品一事。

目前還不清楚烏斯特盧加港（Ust-Luga）有無任何損壞情況。

經營這兩座港口的俄羅斯國家石油運輸公司（Transneft）未立刻回應置評要求。

普里莫斯克港每日原油出口能力逾100萬桶，是俄羅斯烏拉爾原油（Urals）及高品質柴油的主要出口樞紐。

另據消息人士的說法，去年烏斯特盧加港出口3290萬公噸的油品，普里莫斯克港則為1680萬公噸。

烏斯特盧加港每日可處理約70萬桶原油出口。

烏克蘭為瓦解俄羅斯戰時經濟、對抗俄方4年前發動並持續至今的全面侵略，經常攻擊俄國石油出口設施與煉油廠。對於這次波羅的海港口遇襲，烏克蘭並未置評。