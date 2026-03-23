快訊

台南仁德保安路工廠大火 1移工受困消防搶救中

伊朗官媒：美伊未直接或間接對話 川普因伊朗威脅「縮了」

聽新聞
0:00 / 0:00

台韓入境名稱爭議延燒 台灣外交部警告：反制升級

德國之聲／ 德國之聲
韓國電子入境卡（E-Arrival Card）將台灣列為「CHINA （TAIWAN）」的爭議持續受到關注。圖／德國之聲
韓國電子入境卡（E-Arrival Card）將台灣列為「CHINA （TAIWAN）」的爭議持續受到關注。圖／德國之聲

韓國電子入境卡（E-Arrival Card）將台灣列為「CHINA （TAIWAN）」的爭議持續受到關注，台灣外交部長林佳龍在22日播出的電視專訪中強調，若韓方在3月31日前未正面回應，台灣將自4月1日起在「台灣電子入國登錄表」中把韓國名稱改為「KOREA（SOUTH）」，以示對等。

韓國電子入境系統於去年2月24日上線，今年1月起全面采用電子申報。然而，該系統中在「出發地」及「下一目的地」欄位中，把台灣標示為「中國（台灣）」（CHINA （TAIWAN）），引發台、韓、中三方網友爭論。但值得注意的是，在韓國電子入境系統中台灣標示的「CHINA」與中國、香港及澳門的「CHINA P.R.」有所差異，屬於不同的國家代碼類別。

台灣外交部及駐韓代表處自去年12月起多次表達嚴正關切，總統賴清德也呼籲韓國尊重台灣人民意志，但迄今未獲韓方回應。外交部今年3月已依雙邊「對等原則」，將台灣外僑居留證上的韓國名稱由「大韓民國」（Republic of Korea）改為「南韓」（South Korea），並警告若韓方未在月底前回應，將在入境系統采取相應措施。

韓國外交部對此僅表示，已充分認知及留意台灣政府立場，並正與相關部門密切協商。韓國時報22日則引述不具名官員指出，電子入境系統一年前就已推出，韓國的外國人居留證自2004年以來也一直使用「中國（台灣）」字樣，不解台灣為何此時提出抗議。

中國外交部發言人林劍19日則表示，「我們相信韓方將繼續堅持中韓建交聯合公報既已明確的一個中國原則，並據此妥處台灣問題。」

李在明將如何推行他的「務實外交」？

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

韓方 外交部

延伸閱讀

我遭喀麥隆矮化 林佳龍：下屆WTO部長會議主辦國須承諾平等對待

內塔尼亞胡：伊朗正被徹底摧毀

美國陷入伊朗泥潭 川普正中習近平下懷？智庫專家：威懾北京適得其反

電子入境卡風暴！我反制要改稱「南韓」 韓網再嗆：台灣人自卑又憂鬱

相關新聞

台韓入境名稱爭議延燒 台灣外交部警告：反制升級

台灣外交部警告若韓國不回應入境名稱爭議，將在4月1日起將韓國名改為「KOREA（SOUTH）」以示反制。韓國電子入境卡標示「中國（台灣）」，引發台、韓、中爭論，外交部及總統皆表示關切。

丹麥明舉行國會選舉 川普成了執政黨最佳助選員 大選聚焦核電解禁

丹麥明天將投票選舉新國會，是否解除長達40年的核電禁令，以及離岸風電開發商沃旭能源（Orsted）的未來走向，皆是各界關注的政見焦點。現任總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）領導的社會民主黨去年底在地方選舉慘敗，卻因美國總統川普再次揚言要接管格陵蘭，如今角逐連三度執政的勝算大增。

金正恩再獲任國務委員長 南韓憂「兩國敵對關係」入憲

國營北韓中央通信社報導，領導人金正恩再次獲任命為國務委員會委員長。

攸關台灣命運 川普傳可能在川習會示好而口頭承諾這個

川普和習近平的高峰會因中東戰爭延後六周，讓中國大陸因這場戰爭而增添籌碼，有更多時間對各項議題預做準備。而對台灣來說，最擔心莫過於川普可能至少在口頭上更有意討好習近平，陷極其凶險。

倫敦房子租不起 客廳改建臥室、多人共享1戶成常態

英國倫敦的高房價正徹底改寫成年人生活方式，許多人不但買不起房，連租屋都租不起，愈來愈多35歲以上的人被迫和多名室友合租公寓，甚至延後搬離父母家。英國最大合租搜尋網站SpareRoom指出，英國35歲以上成人透過合租節省房租的比率明顯增加；英國智庫決議基金會（Resolution Foundation）甚至指出，許多出租房屋不再有客廳，以騰出空間建造額外臥室。

澤倫斯基：重創俄前線攻勢 籲美結束莫斯科侵略

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，俄羅斯試圖加強前線攻勢，但烏軍已讓對方蒙受重大損失...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。