台韓入境名稱爭議延燒 台灣外交部警告：反制升級

韓國電子入境卡（E-Arrival Card）將台灣列為「CHINA （TAIWAN）」的爭議持續受到關注，台灣外交部長林佳龍在22日播出的電視專訪中強調，若韓方在3月31日前未正面回應，台灣將自4月1日起在「台灣電子入國登錄表」中把韓國名稱改為「KOREA（SOUTH）」，以示對等。

韓國電子入境系統於去年2月24日上線，今年1月起全面采用電子申報。然而，該系統中在「出發地」及「下一目的地」欄位中，把台灣標示為「中國（台灣）」（CHINA （TAIWAN）），引發台、韓、中三方網友爭論。但值得注意的是，在韓國電子入境系統中台灣標示的「CHINA」與中國、香港及澳門的「CHINA P.R.」有所差異，屬於不同的國家代碼類別。

台灣外交部及駐韓代表處自去年12月起多次表達嚴正關切，總統賴清德也呼籲韓國尊重台灣人民意志，但迄今未獲韓方回應。外交部今年3月已依雙邊「對等原則」，將台灣外僑居留證上的韓國名稱由「大韓民國」（Republic of Korea）改為「南韓」（South Korea），並警告若韓方未在月底前回應，將在入境系統采取相應措施。

韓國外交部對此僅表示，已充分認知及留意台灣政府立場，並正與相關部門密切協商。韓國時報22日則引述不具名官員指出，電子入境系統一年前就已推出，韓國的外國人居留證自2004年以來也一直使用「中國（台灣）」字樣，不解台灣為何此時提出抗議。

中國外交部發言人林劍19日則表示，「我們相信韓方將繼續堅持中韓建交聯合公報既已明確的一個中國原則，並據此妥處台灣問題。」

李在明將如何推行他的「務實外交」？

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】