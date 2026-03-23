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斯洛維尼亞國會大選 自由派總理險勝保守派川普盟友

中央社／ 中央社

斯洛維尼亞國會大選落幕，計票結果顯示自由派總理高洛伯領導的自由運動黨險勝由川普盟友、67歲民粹領袖楊薩帶領的保守派政黨。高洛伯已自行宣布勝選。

法新社報導，現年59歲的高洛伯（Robert Golob）於2022年以政壇新秀之姿出任總理，取代仰慕美國總統川普（Donald Trump）的前總理楊薩（Janez Jansa），領導由三黨組成的中間偏左聯合政府。斯洛維尼亞約有200萬人口。

在已開出的99.85%選票中，自由運動黨（FreedomMovement）獲得28.62%選票，楊薩率領的斯洛維尼亞民主黨（Slovenian Democratic Party）則獲得27.95%選票。

在斯洛維尼亞國會90個席次中，自由運動黨取得29席、斯洛維尼亞民主黨拿下28席。其餘選票流向其他小黨，因此專家預估要組成一個穩定的政府有其難度。

民主黨 總理 川普

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